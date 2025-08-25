〈房產〉台北危老案量破千居全台之冠 不受三項貸款限制續增溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-25 12:58

房貸受限導致房市景氣下滑，但危老重建發展相對穩健。根據內政部營建署最新資料顯示，自 2017 年修法上路至今年上半年為止，全台累計危老核准案件已來到 4379 件，其中台北市於今年 4 月正式破千，至上半年為止，累計 1011 件，居各縣市之冠，台中則以 885 案緊追在後。

台北危老案量破千居全台之冠 不受三項貸款限制 案續增溫中，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，危老重建是近年政府大力推動的重大政策，所以許多打炒房政策都對危老開綠燈，主要有三大豁免。首先是不動產放款天條的銀行法 72-2 排除危老授信，銀行放款額度不受水位限制；再者，危老重建融資貸款也不在央行的信用管制中；加上業者買老屋來重建，並非純購地貸款，不必受 18 個月內開工限制，因此對業者而言，投入危老重建不論在資金調度還是開發時程方面，都有更大的彈性，使危老重建即便遭遇打炒房，發展腳步仍算平穩，不少建商也逐漸轉攻都更危老市場。

張旭嵐進一步指出，雖然危老重建的貸款限制少，但危老、都更的放款為中長期放款，資金回收的速度慢，因此隨著都更、危老放款在建築貸款中的占比節節攀升，中長期的市場風險仍需留意，所以相關授信依然會納入「不動產放款集中度」的計算。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的危老重建熱度居全台第一，是因首都地狹人稠、開發飽和，素地極度缺乏，使業者必須朝老屋重建的方向整合推案。不過以核准平均面積來說，前十名中最小的其實是新竹市而非台北市，主要是新竹市的腹地僅不到北市一半，且部分地區又受新竹機場禁限建管制，整合大基地的難度高，使新竹市的平均核准面積在前十名縣市中敬陪末座。