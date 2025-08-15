〈房產〉央行：未限制都更危老重建貸款

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-15 19:21

對於近期有媒體指稱中央銀行可能會在 9 月理監事會議，討論把符合都更危老重建貸款，排除在不動產貸款計算範圍的可行性，央行今 (15) 日回應，此屬臆測。

央行表態未限制都更危老重建貸款。(鉅亨網資料照)

央行說明，配合政府加速都更危老重建政策，央行未限制都更危老重建貸款，並多次強調信用資源優先提供無自用住宅民眾購屋，以及不應影響業者推動都更、危老重建、社會住宅等配合政府政策用途等所需資金。

由於都更危老重建貸款未受央行規範限制，去年 9 月以來本國銀行都更危老重建貸款年增率均逾 20%，至今年 6 月底為 26.73%，遠高於全體銀行建築貸款增幅 2.01%；都更危老重建貸款占建築貸款比重由去年 9 月底的 19% 上升至 6 月底 23 %。

央行也提到，6 月底銀行辦理都更危老重建貸款餘額升抵 8014 億元，較 2020 年 12 月底的 2091 億元，增加達 5923 億元，並較去年 9 月底 6700 億元，增加 1314 億元，顯示本行信用管制措施及銀行自主管理均未影響都更危老重建貸款。