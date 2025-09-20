「墊」錯了！台電還原興達機組起火真相：承攬商墊片規格不符 致天然氣外洩釀災

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-20 11:46

針對興達電廠 9 月 9 日新 2 號機 2-2 號氣渦輪機發生火警，台電今 (20) 日於電廠行政大樓舉辦事故原因說明記者會，並發出三點聲明：事故原因查明、追究責任並全面改善，及影響範圍有限。

「墊」錯了！興達新機組起火真相：承攬商墊片規格不符 致天然氣外洩。（鉅亨網資料照）

一、事故原因查明：承攬商施工疏失 未使用正確規格密封墊片

經調查，事故原因為興達新建機組工程承攬廠商在新 2 號機 2-2 號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的密封墊片，9 日首度進行熱燃料試運轉時，墊片因遭受近 300 度高溫影響而失效，進而引起天然氣洩漏及火災。

二、追究責任並全面改善

事發後台電工程團隊及承攬廠商隨即投入事故細部調查，針對此次承攬商施工過程疏失，已要求全面檢討改善，除發生事故的新 2-2 號氣渦輪機，另已全面清查其餘新機組，確認無相同情況，台電後續也將強化法蘭設備墊片安裝檢驗程序。同時，在各項安全強化措施完備前，將暫停使用天然氣加熱器，確保不再發生相同事故。

三、影響範圍有限：其他機組運轉安全無虞