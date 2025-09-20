鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-20 10:50

央行周四 (18 日) 召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，連 6 凍；電價費率審議會周五 (19 日) 登場，民生用電平均漲 0.71%，產業電價維持不變；美國聯準會啟動今年首度降息，周三 (17 日) 宣布降息一碼，以下為本周大事回顧：

利率連6凍、電價調漲、聯準會降息一碼，本周大事回顧。

〈央行理監事會〉我國利率連 6 凍 未跟進美國降息腳步

台灣央行周四 (18 日) 召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，利率連 6 凍，並未跟進美國聯準會的降息腳步，符合市場預期。

央行總裁楊金龍指出，主要是因央行預測我國下半年經濟成長率 (GDP) 為 2.51%，全年可達 4.55%，而明年 GDP 2.68%，經濟仍溫和成長，物價方面，央行估今年消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.75%、明年 1.67%，通膨壓力也趨溫和。

房市方面，並未鬆綁對房市的管控，楊金龍指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率雖從去年 6 月的 37.61% 緩降至目前 36.74%，「下降的速度還是不夠快」，仍要持續觀察，第四季可能會做一個選擇性信用管制的總檢討。

〈電價調漲〉荷包縮水！民生用電平均漲 0.71% 小商家小家庭每月多 70 元、產業電價不變

經濟部周五 (19 日) 日召開 114 年第 2 次電價費率審議會，針對台電公司財務壓力與電價結構失衡進行討論。會後記者會由經濟部次長賴建信主持及公布審議會決議，產業電價維持不變，延續既有照顧措施；民生電價則微幅調整各級距單價，平均電價調幅為 0.71%，每度增加 0.1-0.4 元，影響逾 1400 萬戶，以最小影響方式促進電價合理化。

Fed 啟動 2025 年首次降息 估年底前再降息 2 次

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (17 日) 宣布，將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4.00% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息，這同時也是自去年 12 月以來的首次降息。

聯發科首顆 2 奈米晶片採台積電製程 預計 2026 年底上市

聯發科 (2454-TW) 周二 (16 日) 宣佈，首款採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)2 奈米製程的旗艦系統單晶片 (SoC) 已成功完成設計定案 (Tape out)，成為首批採用該技術的公司之一，並預計明年底進入量產。

iPhone 17 系列開賣 電信三雄：看好獨特賣點 銷量有望創三高

蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 系列周五 (19 日) 開賣，電信三雄包括中華電信 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 及遠傳 (4904-TW) 指出在 iPhone 17 系列規格升級、效率提升下，且「加量不加價」，皆看好 iPhone 17 系列的銷量表現。

健喬以每股現金 24 元、 溢價 30% 收購健亞 15 至 30% 股權

健喬 (4114-TW) 周一 (15 日) 晚間召開重訊記者會，擬透過公開收購方式，以每股現金 24 元取得健亞 (4130-TW) 已發行普通股股份總數的 15 至 30%，收購金額預估介於 4.14 至 8.27 億元。以健亞今天收盤價 18.45 元計算，收購溢價為 30.08%。

輝達砸 50 億美元入股英特爾 攜手設計 PC 與資料中心晶片