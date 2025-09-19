荷包縮水！民生用電平均漲0.71% 小店家及小家庭每月多70元、產業電價不變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 17:16

‌



經濟部今（19）日召開 114 年第 2 次電價費率審議會，針對台電公司財務壓力與電價結構失衡進行討論。會後記者會由經濟部次長賴建信主持及公布審議會決議，產業電價維持不變，延續既有照顧措施；民生電價則微幅調整各級距單價，平均電價調幅為 0.71%，每度增加 0.1-0.4 元，影響逾 1400 萬戶，以最小影響方式促進電價合理化。

反映成本壓力！民生用電平均漲0.71%、產業電價維持不變。（鉅亨網資料照）

賴建信表示，由於台電面臨巨額累計虧損，且民生電價長期低於供電成本，審議會決議平均電價調整 0.71%，但主要調整民生用電的各級距單價，而產業電價則維持不變。本次調整目的在使民生電價結構更合理化，同時強調對家庭用電較少者（如 330 度以下用戶）影響極小，並評估對消費者物價指數（CPI）的影響微乎其微。

‌



台電指出，111 至 113 年間國際燃料價格大幅上漲，為穩定物價與照顧民生，台電先行吸收部分成本，並透過採購策略調整與開源節流降低支出。然而，售電價格仍長期低於供電成本，截至今年 7 月底，累積虧損已達 4,179 億元。上次電價審議會雖決議凍漲，並請經濟部爭取立法院撥補預算，但相關預算未獲通過，台電財務壓力持續加劇。

賴建信表示，審議會委員綜合考量台電財務狀況、民眾負擔能力、關稅衝擊與電價結構健全等因素，決議不調整產業電價，維持對衰退產業的減調或凍漲措施；民生電價則依累進級距微幅調整，以反映成本並鼓勵節約用電。

民生電價調整表：

圖：經濟部提供

賴建信指出，住宅平均電價目前為 2.77 元 / 度，遠低於台電今年 1 至 7 月平均售電成本 3.80 元 / 度，顯示民生電價長期偏離成本，亟需合理化。本次調整後，一般四口之家用電約 700 度，每月電費最多增加 70 元；小商店電費亦僅增加 70 元，影響有限。

為降低衝擊，政府同步推出配套措施，農漁業、學校（幼兒園至大學）、社福團體及使用維生輔具的身障家庭電價不予調整，維持原有優惠。