〈央行理監事會〉我國利率連6凍 未跟進美國降息腳步

台灣央行今 (19) 日召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，利率連 6 凍，並未跟進美國聯準會的降息腳步，符合市場預期。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 甫宣布，將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4.00%-4.25% 的區間，是自去年 12 月以來首次降息；而最新利率點狀圖顯示，多數官員預計年底前還會再降息 2 次，但分歧明顯，19 名決策者中，9 人支持再降 1 次、10 人支持再降 2 次，另有 1 人不贊成任何降息。