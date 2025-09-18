search icon



〈央行理監事會〉我國利率連6凍 未跟進美國降息腳步

鉅亨網記者王莞甯 台北


台灣央行今 (19) 日召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，利率連 6 凍，並未跟進美國聯準會的降息腳步，符合市場預期。

cover image of news article
央行總裁楊金龍。(鉅亨網記者王莞甯攝)

此次我國央行未再進一步推出打房措施，也未有明顯放寬。


聯邦公開市場委員會 (FOMC) 甫宣布，將基準利率下調 1 碼 (25 個基點) 至 4.00%-4.25% 的區間，是自去年 12 月以來首次降息；而最新利率點狀圖顯示，多數官員預計年底前還會再降息 2 次，但分歧明顯，19 名決策者中，9 人支持再降 1 次、10 人支持再降 2 次，另有 1 人不贊成任何降息。

而據 CME「聯準會觀察」數據，最新聯準會 10 月降息 25 個基點的機率仍達 87.7%，維持利率不變機率僅 12.3%。

央行利率基準利率降息楊金龍聯準會

