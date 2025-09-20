search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈熱門股〉芝浦電子公開表態支持收購案 國巨奔漲停周漲14.5%

鉅亨網記者彭昱文 台北


被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 獲日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子正式公開表態支持收購案，推升國巨股價連日走強，周五收漲停 173.5 元、周漲 14.5%、近兩周漲幅達 28.5%。

cover image of news article
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

芝浦電子 16 日晚間公告，全體董事一致決議，表明對國巨公開收購表示贊同之意見，並建議股東參與投標；雙方也簽署了有關交易完成後事業運營方針等之合意書，確認可建立一套實現協同效應的體制。


除了公開收購芝浦電子進展順利外，國巨近期也宣布公開收購茂達 (6138-TW)，市場也看好可望推升整體營運規模表現，外資周五大買逾 1.02 萬張、自營商也買超 1895 張，合計三大法人買超逾 1.2 萬張。

國巨大漲帶動下，被動元件族群周五也相繼表態，華新科 (2492-TW)、蜜旺實 (8043-TW)、千如 (3236-TW)、九豪 (6127-TW)、華容 (5328-TW) 等均亮燈漲停，禾伸堂 (3026-TW)、凱美 (2375-TW) 等也大漲 7%。

文章標籤

芝浦電子國巨被動元件公開收購

相關行情

台股首頁我要存股
國巨173.5+9.81%
茂達221.5+0.68%
華新科95.7+10.0%
蜜望實31.95+9.98%
千如19.4+9.92%
九豪21.7+9.87%
華容15.3+9.68%
禾伸堂95.6+7.17%
凱美73.1+7.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#軋空機會股

偏強
茂達

80%

勝率

#營收獲利增加

偏強
茂達

80%

勝率

#偏強機會股

偏強
華新科

67.57%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
華新科

67.57%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
國巨

71.88%

勝率
偏強
華新科

67.57%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


      Empty
      Empty