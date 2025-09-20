〈熱門股〉芝浦電子公開表態支持收購案 國巨奔漲停周漲14.5%
鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件大廠國巨 *(2327-TW) 獲日本負溫度係數 (NTC) 熱敏電阻廠芝浦電子正式公開表態支持收購案，推升國巨股價連日走強，周五收漲停 173.5 元、周漲 14.5%、近兩周漲幅達 28.5%。
芝浦電子 16 日晚間公告，全體董事一致決議，表明對國巨公開收購表示贊同之意見，並建議股東參與投標；雙方也簽署了有關交易完成後事業運營方針等之合意書，確認可建立一套實現協同效應的體制。
除了公開收購芝浦電子進展順利外，國巨近期也宣布公開收購茂達 (6138-TW)，市場也看好可望推升整體營運規模表現，外資周五大買逾 1.02 萬張、自營商也買超 1895 張，合計三大法人買超逾 1.2 萬張。
國巨大漲帶動下，被動元件族群周五也相繼表態，華新科 (2492-TW)、蜜旺實 (8043-TW)、千如 (3236-TW)、九豪 (6127-TW)、華容 (5328-TW) 等均亮燈漲停，禾伸堂 (3026-TW)、凱美 (2375-TW) 等也大漲 7%。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告