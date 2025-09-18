〈央行理監事會〉不跟進聯準會降息 楊金龍：考量經濟成長、通膨兩大因素

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-18 17:20

台灣央行今 (18) 日召開第三季理監事會議，維持政策利率連 6 季不動，主要是因央行預測我國下半年經濟成長率 (GDP) 為 2.51%，全年可達 4.55%，而明年 GDP 2.68%，經濟仍溫和成長，物價方面，央行估今年消費者物價指數 (CPI) 年增率 1.75%、明年 1.67%，通膨壓力也趨溫和。

央行總裁楊金龍。(鉅亨網記者王莞甯攝)

央行總裁楊金龍說明，預料明年新興科技應用需求可望續旺，惟美國關稅措施持續抑制全球貿易量成長，且因基期較高，使台灣出口和民間投資成長減緩，民間消費則可望回溫，明年整體經濟為溫和成長 2.68%。

物價方面，央行預估通膨壓力溫和，全年 CPI 與核心 CPI 年增率預測值分別為 1.75%、1.67%，低於去年的 2.18%、1.88%，而明年台灣 CPI 和核心 CPI 年增率再分別續降至 1.66%、1.64%。

因此，央行考量今年國內通膨率將降到 2% 以下，明年可望續降，且預期今年國內經濟穩健成長，而明年成長力道尚屬溫和，理事會一致同意本次維持政策利率不變。