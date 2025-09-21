無視9月魔咒！台股再創新高 這12檔ETF近一季報酬破2成超車大盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-21 12:18

聯準會如預期降息 1 碼，美股四大指數漲跌互見，台股本周並未上演「利多出盡」戲碼，反而再創新高，一度衝破 25800 點，雖 19 日尾盤急殺收在 25578.37 點，單周仍上漲 103.73 點或 0.41%，上市股票總市值達 82.66 兆元。台股 ETF 近一季漲勢強勁，截至 9/18 收盤，共有 12 檔原型 ETF 報酬率超過 2 成，超越 0050、006208 等市值型 ETF。

不過，仍有 12 檔台股 ETF 近一季表現勝過大盤，包含上市不久的 3 檔主動式 ETF，如主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動野村台灣優選 (00980A-TW)，這幾檔主動式 ETF 在第二季掛牌，恰好搭上 Q3 台股狂飆列車，也祭出優秀績效，讓投資人趨之若鶩。

進一步觀察，儘管 00981A 近一季報酬率達 28% 奪下第一，但被動 ETF 表現也不惶多讓，有多檔科技型 ETF 取得 24%~25% 的報酬率，包含野村台灣新科技 50(00935-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、永豐智能電動車供應鏈 (00901-TW)、中信小資高價 30(00894-TW) 等，表現更勝過 00980A 與 00982A 等主動式 ETF，顯見被動 ETF 若有合適的追蹤指數策略，不僅報酬率不輸給主動 ETF，較低的費用率可能更適合一般投資人。尤其將時間拉近至近一週、近一個月，可發現被動 ETF 的波動度相較於主動 ETF 更小，因此也適合長線投資的族群。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，目前市場受降息與 AI 成長兩大主軸影響。分析聯準會主席鮑爾於 FOMC 會後談話，可發現聯準會的政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」。目前美國失業率約 4.2%，仍低於過去十年均值 4.6%，代表勞動市場雖有降溫，但距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」的情境下，有利高估值的成長股及小型股表現。

張圭慧指出，輝達執行長黃仁勳曾定義 AI 有四波浪潮，目前僅是第三道浪的漲潮初期，預估 2030 年有機會進入下一階段，AI 能夠透過機器人、汽車等設備於現實生活中自主行動，目前 AI 應用正加速推進，相關產業鏈，尤其是台灣的 AI 產業鏈，可望迎來一波營運爆發期。另外進入第四季，台股亦有望啟動旺季行情，投資人可透過市值型或科技主題型 ETF，參與這波投資契機。

近一季以來報酬率逾 20% 的台股 ETF 排行

股票代號 股票名稱 近一週報酬率 (%) 近一月報酬率 (%) 近三月報酬率 (%) 00981A 主動統一台股增長 0.00 3.74 28.78 00935 野村臺灣新科技 50 1.43 8.93 25.85 00881 國泰台灣科技龍頭 1.38 6.19 25.52 00901 永豐智能車供應鏈 1.16 6.80 24.80 00894 中信小資高價 30 1.36 6.71 24.37 00928 中信上櫃 ESG 30 -3.33 6.11 23.59 0053 元大電子 1.96 7.02 22.29 00690 兆豐藍籌 30 1.37 6.65 21.75 00982A 主動群益台灣強棒 -3.64 1.41 21.04 00980A 主動野村臺灣優選 -0.96 4.68 20.79 0052 富邦科技 2.71 6.85 20.74 00896 中信綠能及電動車 -0.49 4.78 20.05