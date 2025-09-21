無視9月魔咒！台股再創新高 這12檔ETF近一季報酬破2成超車大盤
鉅亨網記者陳于晴 台北
聯準會如預期降息 1 碼，美股四大指數漲跌互見，台股本周並未上演「利多出盡」戲碼，反而再創新高，一度衝破 25800 點，雖 19 日尾盤急殺收在 25578.37 點，單周仍上漲 103.73 點或 0.41%，上市股票總市值達 82.66 兆元。台股 ETF 近一季漲勢強勁，截至 9/18 收盤，共有 12 檔原型 ETF 報酬率超過 2 成，超越 0050、006208 等市值型 ETF。
台股第三季以來有如脫韁野馬，擺脫上半年盤整頹勢，與大盤連動性高的元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)，近三個月報酬率高達 19.67%、19.6%，等同大盤近一季漲了約 2 成，堪稱近年表現最佳的 Q3。
不過，仍有 12 檔台股 ETF 近一季表現勝過大盤，包含上市不久的 3 檔主動式 ETF，如主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動野村台灣優選 (00980A-TW)，這幾檔主動式 ETF 在第二季掛牌，恰好搭上 Q3 台股狂飆列車，也祭出優秀績效，讓投資人趨之若鶩。
進一步觀察，儘管 00981A 近一季報酬率達 28% 奪下第一，但被動 ETF 表現也不惶多讓，有多檔科技型 ETF 取得 24%~25% 的報酬率，包含野村台灣新科技 50(00935-TW)、國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)、永豐智能電動車供應鏈 (00901-TW)、中信小資高價 30(00894-TW) 等，表現更勝過 00980A 與 00982A 等主動式 ETF，顯見被動 ETF 若有合適的追蹤指數策略，不僅報酬率不輸給主動 ETF，較低的費用率可能更適合一般投資人。尤其將時間拉近至近一週、近一個月，可發現被動 ETF 的波動度相較於主動 ETF 更小，因此也適合長線投資的族群。
中國信託投信基金經理人張圭慧表示，目前市場受降息與 AI 成長兩大主軸影響。分析聯準會主席鮑爾於 FOMC 會後談話，可發現聯準會的政策基調由「抗通膨」轉向「關注就業」。目前美國失業率約 4.2%，仍低於過去十年均值 4.6%，代表勞動市場雖有降溫，但距離全面衰退仍有一段距離。在「軟著陸」的情境下，有利高估值的成長股及小型股表現。
張圭慧指出，輝達執行長黃仁勳曾定義 AI 有四波浪潮，目前僅是第三道浪的漲潮初期，預估 2030 年有機會進入下一階段，AI 能夠透過機器人、汽車等設備於現實生活中自主行動，目前 AI 應用正加速推進，相關產業鏈，尤其是台灣的 AI 產業鏈，可望迎來一波營運爆發期。另外進入第四季，台股亦有望啟動旺季行情，投資人可透過市值型或科技主題型 ETF，參與這波投資契機。
近一季以來報酬率逾 20% 的台股 ETF 排行
|
股票代號
|
股票名稱
|
近一週報酬率 (%)
|
近一月報酬率 (%)
|
近三月報酬率 (%)
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
0.00
|
3.74
|
28.78
|
00935
|
野村臺灣新科技 50
|
1.43
|
8.93
|
25.85
|
00881
|
國泰台灣科技龍頭
|
1.38
|
6.19
|
25.52
|
00901
|
永豐智能車供應鏈
|
1.16
|
6.80
|
24.80
|
00894
|
中信小資高價 30
|
1.36
|
6.71
|
24.37
|
00928
|
中信上櫃 ESG 30
|
-3.33
|
6.11
|
23.59
|
0053
|
元大電子
|
1.96
|
7.02
|
22.29
|
00690
|
兆豐藍籌 30
|
1.37
|
6.65
|
21.75
|
00982A
|
主動群益台灣強棒
|
-3.64
|
1.41
|
21.04
|
00980A
|
主動野村臺灣優選
|
-0.96
|
4.68
|
20.79
|
0052
|
富邦科技
|
2.71
|
6.85
|
20.74
|
00896
|
中信綠能及電動車
|
-0.49
|
4.78
|
20.05
資料來源：CMoney，2025/09/18
