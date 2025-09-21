普發1萬怎麼花最「值」？想價差及配息雙收就這樣「配」國民ETF除息日一表看
鉅亨網記者張韶雯 台北
政府普發現金新台幣 1 萬元，財政部表示，最快在立院通過後一個月發放（10 月底），若能善用這筆「小確幸」，一到手就投入最快除息的 ETF，還來得及在年前賺筆小紅包。本文將從、近期報酬率與最快配息的角度，精選適合用 1 萬元普發現金投入的 ETF 組合，同時掌握成長與現金流，其中年化配息率最高為 00919，高達 10-12%，與 11/27 就除息的 00878，目前股價都在 21 元上下。
理財專家表示，門檻低且能分散風險的 ETF，無疑是個理想的投資標的。在選擇 ETF 時，建議投資人可優先考量具備資本利得（股價差）與穩定配息特性的標的。小額資金也能參與市場成長。而穩定配息則能提供持續的現金流，無論是作為生活開銷的補充，或再投入（複利），都能讓資產持續累積。
在普發現金的運用上，推薦以「分散風險、追求穩定」為核心策略。與其將所有資金集中在單一標的，不如透過組合投資，分散於不同主題的 ETF。以下比較可滿足追蹤大盤指數、高股息與高成長等需求的 ETF：
1. 台灣 50（0050-TW）與高股息（0056-TW）
0050 追蹤台灣前 50 大市值的上市公司，是最能代表台灣大盤走勢的 ETF。雖然其配息殖利率相對不高，但其長期穩定的成長性，適合追求資產穩健增長的投資人。當市場處於多頭時，0050 往往能有效反映大盤上漲趨勢，為投資人帶來資本利得，跟著台股加權指數屢創新高，0050 這一季 (7/1-9/19) 的股價表現，漲幅已達 17.18%。
0056 則以高股息為主要訴求，每年配息穩定，為許多存股族的首選。今年以來台股表現亮眼，許多成分股獲利成長，預期今年的配息將有不錯的表現。將 0050 與 0056 搭配，等同於同時配置了「市值成長」與「高股息收益」，形成攻守兼備的組合。
2. 季配息與高殖利率 ETF
除了國民 ETF 0050 與 0056，近期市場上也出現許多表現亮眼的 ETF。其中，國泰永續高股息（00878-TW）與群益台灣精選高息（00919-TW）因採取季配息機制，且配息穩定，深受市場青睞。
00878 注重企業的 ESG（環境、社會、公司治理）表現，篩選具備永續發展潛力的高股息企業，今年表現穩健，適合追求長期永續投資的投資人。而 00919 則以「精選高息」為核心，選股邏輯靈活，旨在抓住當季或當年度的高股息機會，近期的報酬率表現出色。
專家建議這 1 萬元分成四個部分，分別買進這四檔 ETF，創造一個小而美的 ETF 組合。以下提供兩種常見的分配方式：
方案一：平均分配，分散風險
把 1 萬元平均分成四份，每檔 2500 元，分別投入 0050、0056、00878 及 00919 這四檔 ETF。專家指出： 這種方式最平均，風險也最分散。就像是買了個綜合包，每樣都嚐一點，適合投資新手入門。
方案二：重點加碼，攻守兼備：若根據特性做點差異化配置，可以考慮這個方案。
-
0050 (元大台灣 50)： 分配約 3000 元，因為代表台灣大盤，是核心資產，更能享受到整體經濟成長的果實。
-
0056 (元大高股息) 和 00878 (國泰永續高股息)： 各分配約 2500 元。這兩檔都是以穩定配息為主要訴求，是你的「現金流來源」，提供你持續的被動收入。
-
00919 (群益台灣精選高息)： 分配約 2000 元。雖然它近期表現亮眼，但選股邏輯較為積極，可以把它當作「攻擊型」資產，用較小的比例來追求較高的短期報酬。
表：11-12 月將除息的追蹤大盤指數、高股息與高成長等需求的 ETF （來源：公開資訊）
|ETF 名稱（代號）
|9/19 股價
|本季漲幅 (7/1-9/19)
|年化配息率
|預估除息日
|最後買進日
|元大台灣 50 (0050)
|57.00
|17.18%
|約 2%～2.5%
|2025/11/29
|2025/11/28
|元大高股息 (0056)
|36.56
|5.39%
|約 7%～11%
|2025/12/1
|2025/11/30
|國泰永續高股息 (00878)
|21.25
|1.19%
|約 6%～8%
|2025/11/27
|2025/11/26
|群益台灣精選高息 (00919)
|21.45
|−0.33%
|約 10%～12%
|2025/12/5
|2025/12/4
