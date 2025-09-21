普發1萬怎麼花最「值」？想價差及配息雙收就這樣「配」國民ETF除息日一表看

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-21 12:27

政府普發現金新台幣 1 萬元，財政部表示，最快在立院通過後一個月發放（10 月底），若能善用這筆「小確幸」，一到手就投入最快除息的 ETF，還來得及在年前賺筆小紅包。本文將從、近期報酬率與最快配息的角度，精選適合用 1 萬元普發現金投入的 ETF 組合，同時掌握成長與現金流，其中年化配息率最高為 00919，高達 10-12%，與 11/27 就除息的 00878，目前股價都在 21 元上下。

理財專家表示，門檻低且能分散風險的 ETF，無疑是個理想的投資標的。在選擇 ETF 時，建議投資人可優先考量具備資本利得（股價差）與穩定配息特性的標的。小額資金也能參與市場成長。而穩定配息則能提供持續的現金流，無論是作為生活開銷的補充，或再投入（複利），都能讓資產持續累積。

在普發現金的運用上，推薦以「分散風險、追求穩定」為核心策略。與其將所有資金集中在單一標的，不如透過組合投資，分散於不同主題的 ETF。以下比較可滿足追蹤大盤指數、高股息與高成長等需求的 ETF：

1. 台灣 50（0050-TW）與高股息（0056-TW）

0050 追蹤台灣前 50 大市值的上市公司，是最能代表台灣大盤走勢的 ETF。雖然其配息殖利率相對不高，但其長期穩定的成長性，適合追求資產穩健增長的投資人。當市場處於多頭時，0050 往往能有效反映大盤上漲趨勢，為投資人帶來資本利得，跟著台股加權指數屢創新高，0050 這一季 (7/1-9/19) 的股價表現，漲幅已達 17.18%。

0056 則以高股息為主要訴求，每年配息穩定，為許多存股族的首選。今年以來台股表現亮眼，許多成分股獲利成長，預期今年的配息將有不錯的表現。將 0050 與 0056 搭配，等同於同時配置了「市值成長」與「高股息收益」，形成攻守兼備的組合。

2. 季配息與高殖利率 ETF

除了國民 ETF 0050 與 0056，近期市場上也出現許多表現亮眼的 ETF。其中，國泰永續高股息（00878-TW）與群益台灣精選高息（00919-TW）因採取季配息機制，且配息穩定，深受市場青睞。

00878 注重企業的 ESG（環境、社會、公司治理）表現，篩選具備永續發展潛力的高股息企業，今年表現穩健，適合追求長期永續投資的投資人。而 00919 則以「精選高息」為核心，選股邏輯靈活，旨在抓住當季或當年度的高股息機會，近期的報酬率表現出色。

專家建議這 1 萬元分成四個部分，分別買進這四檔 ETF，創造一個小而美的 ETF 組合。以下提供兩種常見的分配方式：

方案一：平均分配，分散風險

把 1 萬元平均分成四份，每檔 2500 元，分別投入 0050、0056、00878 及 00919 這四檔 ETF。專家指出： 這種方式最平均，風險也最分散。就像是買了個綜合包，每樣都嚐一點，適合投資新手入門。

方案二：重點加碼，攻守兼備：若根據特性做點差異化配置，可以考慮這個方案。

0050 (元大台灣 50)： 分配約 3000 元，因為代表台灣大盤，是核心資產，更能享受到整體經濟成長的果實。

0056 (元大高股息) 和 00878 (國泰永續高股息)： 各分配約 2500 元。這兩檔都是以穩定配息為主要訴求，是你的「現金流來源」，提供你持續的被動收入。

00919 (群益台灣精選高息)： 分配約 2000 元。雖然它近期表現亮眼，但選股邏輯較為積極，可以把它當作「攻擊型」資產，用較小的比例來追求較高的短期報酬。

