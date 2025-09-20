鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-20 10:20

三大季配型的台股高股息 ETF 陸續吹起降息風，市場關注月底即將公告配息的元大台灣高股息 (0056-TW) 能否率先止穩？法人指出，台股站上新高提供高股息 ETF 資本利得，而 0056 為三大高股息中報酬率最佳，帳上資本利得增幅領先，預估可望維持配息金額。

0056配息月底開牌 法人：免驚季配ETF降息風 報酬亮眼站得住腳。(圖:shutterstock)

觀察三大高股息 ETF 0056、00878、00919 9/18 淨值組成，0056 在資本平準金項目達 6.4 元，第三季以來增加近四成，將挹注未來配息能力；00878、00919 帳上分別為 5.5 元、5.4 元，但第三季以來均呈現負成長。

此點也直接反映於績效表現上，0056 今年以來、4/9 台股狂殺之後，累積含息報酬分別有 8.4%、34.5%，均大幅超越 00878、00919。法人指出，0056 唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，而股利金額與企業營運相關，因此選股已隱含成長潛力在內，過去此方式也確實帶動績效表現。