0056配息月底開牌 法人：免驚季配ETF降息風 報酬亮眼站得住腳
鉅亨網記者陳于晴 台北
三大季配型的台股高股息 ETF 陸續吹起降息風，市場關注月底即將公告配息的元大台灣高股息 (0056-TW) 能否率先止穩？法人指出，台股站上新高提供高股息 ETF 資本利得，而 0056 為三大高股息中報酬率最佳，帳上資本利得增幅領先，預估可望維持配息金額。
觀察三大高股息 ETF 0056、00878、00919 9/18 淨值組成，0056 在資本平準金項目達 6.4 元，第三季以來增加近四成，將挹注未來配息能力；00878、00919 帳上分別為 5.5 元、5.4 元，但第三季以來均呈現負成長。
此點也直接反映於績效表現上，0056 今年以來、4/9 台股狂殺之後，累積含息報酬分別有 8.4%、34.5%，均大幅超越 00878、00919。法人指出，0056 唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，而股利金額與企業營運相關，因此選股已隱含成長潛力在內，過去此方式也確實帶動績效表現。
法人強調，高股息 ETF 配息除了來自企業股息，能否創造資本利得也很重要，在台股持續挑戰新高，現金股息殖利率普遍偏低之下，資本利得可有效挹注股息，建議投資人近期可從各檔高股息 ETF 資本平準金項目，以及含息總報酬看進行評估。
