輝達點燃電力商機 重電綠能概念股大漲 這幾檔潔淨能源ETF績效「沾光」
鉅亨網記者張韶雯 台北
輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 擬斥資千億美元，為 OpenAI 打造一座超級 AI 資料中心，此舉不僅為全球 AI 算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。市場焦點正從晶片本身，快速轉向支撐算力的基礎設施，其中，挾帶剛性需求的潔淨能源，正成為此波科技投資熱潮中，最不容忽視的新顯學。
輝達該座 AI 巨獸的用電規模高達 10 吉瓦 (GW)，約當 10 座核反應爐的發電量，徹底暴露了 AI 時代最脆弱的環節——能源供應。「AI 的盡頭是電力」已是市場共識，輝達這筆史上最大單一企業投資案，更凸顯了未來 AI 發展將受限於電力供給的現實。
投信法人指出，當前科技題材依舊火熱，但若排除特定區域型 ETF，可發現與供應鏈基礎設施相關的能源主題正迅速崛起，其熱度與重要性，絲毫不亞於半導體或 AI 應用。
從今年以來台股 ETF 績效觀察，科技主題確實獨領風騷，例如「00877 復華中國 5G」與「00965 元大航太防衛科技」今年來績效分別繳出 75.17% 及 49.21% 的驚人漲幅。
然而，與能源基礎設施相關的 ETF 正急起直追，展現強勁爆發力。「00899 FT 潔淨能源」近三個月大漲 22.34%；「00920 富邦 ESG 綠色電力」近三個月漲幅更來到 27.44%，動能強勁，顯示資金已開始瞄準這塊 AI 發展不可或缺的拼圖。
潔淨能源的潛力，已在企業合作中得到印證。軟體巨擘甲骨文 (Oracle) 因 AI 業務擴張，對電力需求孔急，使其轉向燃料電池龍頭布魯姆能源 (Bloom Energy) 採購自主供電系統，消息一出，帶動其股價單日飆漲。值得注意的是，布魯姆能源正是 00899 FT 潔淨能源 ETF 的最大持股之一，其成功案例完美印證了 AI 與潔淨能源的共生關係。
FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 基金經理人洪慧珊分析，AI 驅動的龐大電力需求已是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間。她認為，在經歷前期逆風後，相關供應鏈的股價正開始反映由 AI 引發的爆炸性能源需求。
市場法人普遍認為，相較於股價已在天上的 AI 概念股，位階相對較低的潔淨能源與電力基礎設施，更具備長線投資價值。在 AI 巨頭們的軍備競賽下，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關 ETF，逢低分批布局，掌握這波由算力革命所驅動的能源新商機。
表：新台幣計價的指數型 ETF 績效排名前 15 名 (單位：元 / 百分比)
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價
|
今年以來績效
|
00877
|
復華中國 5G
|
23.14
|
75.17
|
00965
|
元大航太防衛科技
|
21.71
|
49.21
|
00910
|
第一金太空衛星
|
39.01
|
36.26
|
00885
|
富邦越南
|
15.77
|
35.48
|
00887
|
永豐中國科技 50 大
|
11.58
|
32.19
|
00909
|
國泰數位支付服務
|
41.35
|
28.94
|
00735
|
國泰臺韓科技
|
42.02
|
28.19
|
00752
|
中信中國 50
|
26.7
|
27.26
|
00703
|
台新 MSCI 中國
|
22
|
26.22
|
00951
|
台新日本半導體
|
10.06
|
25.28
|
00954
|
中信日本半導體
|
10.62
|
25.09
|
00899
|
FT 潔淨能源
|
17.25
|
23.92
|
00955
|
中信日本商社
|
11.63
|
22.42
|
00920
|
富邦 ESG 綠色電力
|
15.79
|
22.02
|
00700
|
富邦恒生國企
|
18.5
|
21.95
資料來源: CMoney 資料日期：2025.09.22
