輝達點燃電力商機 重電綠能概念股大漲 這幾檔潔淨能源ETF績效「沾光」

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 擬斥資千億美元，為 OpenAI 打造一座超級 AI 資料中心，此舉不僅為全球 AI 算力競賽投下震撼彈，更意外點燃「電力商機」的引信。市場焦點正從晶片本身，快速轉向支撐算力的基礎設施，其中，挾帶剛性需求的潔淨能源，正成為此波科技投資熱潮中，最不容忽視的新顯學。

輝達該座 AI 巨獸的用電規模高達 10 吉瓦 (GW)，約當 10 座核反應爐的發電量，徹底暴露了 AI 時代最脆弱的環節——能源供應。「AI 的盡頭是電力」已是市場共識，輝達這筆史上最大單一企業投資案，更凸顯了未來 AI 發展將受限於電力供給的現實。

投信法人指出，當前科技題材依舊火熱，但若排除特定區域型 ETF，可發現與供應鏈基礎設施相關的能源主題正迅速崛起，其熱度與重要性，絲毫不亞於半導體或 AI 應用。

從今年以來台股 ETF 績效觀察，科技主題確實獨領風騷，例如「00877 復華中國 5G」與「00965 元大航太防衛科技」今年來績效分別繳出 75.17% 及 49.21% 的驚人漲幅。

然而，與能源基礎設施相關的 ETF 正急起直追，展現強勁爆發力。「00899 FT 潔淨能源」近三個月大漲 22.34%；「00920 富邦 ESG 綠色電力」近三個月漲幅更來到 27.44%，動能強勁，顯示資金已開始瞄準這塊 AI 發展不可或缺的拼圖。

潔淨能源的潛力，已在企業合作中得到印證。軟體巨擘甲骨文 (Oracle) 因 AI 業務擴張，對電力需求孔急，使其轉向燃料電池龍頭布魯姆能源 (Bloom Energy) 採購自主供電系統，消息一出，帶動其股價單日飆漲。值得注意的是，布魯姆能源正是 00899 FT 潔淨能源 ETF 的最大持股之一，其成功案例完美印證了 AI 與潔淨能源的共生關係。

FT 潔淨能源 ETF (00899-TW) 基金經理人洪慧珊分析，AI 驅動的龐大電力需求已是明確的長線趨勢，預估未來數年全球電力需求將翻倍成長，為潔淨能源產業打開了前所未有的市場空間。她認為，在經歷前期逆風後，相關供應鏈的股價正開始反映由 AI 引發的爆炸性能源需求。

市場法人普遍認為，相較於股價已在天上的 AI 概念股，位階相對較低的潔淨能源與電力基礎設施，更具備長線投資價值。在 AI 巨頭們的軍備競賽下，電力需求只增不減，建議投資人可透過相關 ETF，逢低分批布局，掌握這波由算力革命所驅動的能源新商機。

表：新台幣計價的指數型 ETF 績效排名前 15 名 (單位：元 / 百分比)

代號 股票名稱 收盤價 今年以來績效 00877 復華中國 5G 23.14 75.17 00965 元大航太防衛科技 21.71 49.21 00910 第一金太空衛星 39.01 36.26 00885 富邦越南 15.77 35.48 00887 永豐中國科技 50 大 11.58 32.19 00909 國泰數位支付服務 41.35 28.94 00735 國泰臺韓科技 42.02 28.19 00752 中信中國 50 26.7 27.26 00703 台新 MSCI 中國 22 26.22 00951 台新日本半導體 10.06 25.28 00954 中信日本半導體 10.62 25.09 00899 FT 潔淨能源 17.25 23.92 00955 中信日本商社 11.63 22.42 00920 富邦 ESG 綠色電力 15.79 22.02 00700 富邦恒生國企 18.5 21.95