SEC主席：投資人看法說會比季報更重要 擬開放企業自選報告頻率

美國證券交易委員會 (SEC) 主席阿特金斯（Paul Atkins）周五 (19 日) 表示，將推進計畫，全面檢討上市公司投資人資訊揭露規則，響應美國總統川普周一將企業季報改為半年報的呼籲。

阿特金斯表示：「我歡迎總統的這項提議，也已與他討論過此事。原則上，我認為提議修改現行規則是很好的推進方向，我們會考慮並據此向前推動。」

投資人有多重管道獲得企業訊息

阿特金斯認為，許多投資人從法說會獲得的資訊，比從季報中得到的更多。因此，現在正是檢視人們獲取資訊各種方式的好時機，包括資訊如何傳播，以及什麼才符合目的的形式。

他呼應川普的批評，認為季報制度讓企業高層和管理階層過度專注短期獲利。

若規則修改獲得通過，將由各公司自行決定是否改採半年報制或維持季報制。阿特金斯說：「為了股東和上市公司的利益，讓市場決定適當的報告頻率。」

現行法規要求公開發行的公司必須按季度報告獲利，但是否提供季度性的財務預測屬自願性質。川普本周稍早主張改為半年報制度，聲稱此舉能「節省成本，讓經營者專注於妥善經營公司」。

修改規則料將通過

由於共和黨目前在 SEC 擁有 3 比 1 的投票優勢，且仍有一席空缺，因此修改規則只需獲得多數票即可通過。

這項議題引發激烈辯論。反對減少報告頻率的人士認為，缺乏透明度將損害投資人利益，特別是資源不如華爾街機構充足的散戶投資人。支持者則認為，六個月的報告周期將讓企業能更專注於長期經營。

阿特金斯指出，境外私人發行人已經採用半年報制度。他說：「必須了解的是，半年報對我們的市場並非陌生事物，境外私人發行人現在就是這麼做的。過去幾年已有許多討論。」