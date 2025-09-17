鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-17 17:10

‌



美國總統川普再次推動廢除企業季度財報的政策，這項在其首任任期內未能成功的倡議，如今因白宮對證券交易委員會 (SEC) 議程的掌控力增強，成功的機會已大幅提高。

川普力推企業「半年報」取代「季報」 為何成功機率大增？(圖:shutterstock)

川普周一 (15 日) 呼籲 SEC，應允許在美國上市的公司每六個月發布一次定期資訊揭露，而非現行的季度報告制度。他重申了商業團體的論點，認為此舉將降低企業成本，並使管理團隊能更專注於長期發展。

‌



為何這次不一樣？

這項提案在川普第一任期中途也曾被提出，當時由 Jay Clayton 領導的 SEC 曾就此徵求公眾意見，但因議程繁多及新冠疫情影響政府優先事項，最終維持了現狀。然而，多位分析師與華府內部人士指出，這次情況大不相同，提案很有可能成為現實。

主要原因有幾點：首先，SEC 現任主席 Paul Atkins 是一位支持自由市場的共和黨人，他向來批評繁瑣的企業監管規定，並正與白宮就獨立機構的議程進行密切合作。其次，現任白宮打破常規，已審查 SEC 的監管議程，並在加密貨幣政策及 SEC 人力削減等重大議題上發揮主導作用。

喬治城大學麥克唐納商學院的金融監管專家 James Angel 表示：「川普 2.0 政府與 1.0 非常不同，2.0 比 1.0 更大膽，因此我們可能真的會看到行動。我認為這次的機會大得多。」。

此外，Atkins 還面臨一個更友善的國會及偏向保守派的法院系統，這讓他有更充裕的時間來完成通常曠日廢時的規則制定過程。SEC 本月發布的議程中，已包含一項預計於四月進行的「合理化企業資訊揭露」項目，這可能成為啟動公眾諮詢的契機。

Stifel 華盛頓首席政策策略師 Brian Gardner 預測，SEC 最快可能在今年內就發布相關監管提案。部分分析師甚至預期，到了 2027 年，SEC 可能會轉向歐式體系，強制要求公司每半年報告一次，不過許多大型企業可能仍會選擇維持季度報告的模式。

市場反應兩極：企業支持、投資者擔憂

此項改革長期以來受到美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 與商業圓桌會議 (Business Roundtable) 等大型商業團體的支持。美國商會一位資深副總裁表示：「現代化資訊揭露有助於減輕昂貴繁重的合規要求，同時讓投資者更容易專注於關鍵資訊。」

然而，投資者方面則可能出現反對聲浪。機構投資者委員會 (Council of Institutional Investors) 這個代表退休基金與儲蓄者的重要團體表示，其立場與 2019 年時相同，反對此項變革，並認為季度財報是投資決策的必要指南。

佛羅里達州投資顧問 Andrew Horowitz 也警告說：「讓投資者關注長期發展而非 3 個月的數據，聽起來不錯。然而，這可能會在財報公布前後造成更大的市場波動，因為可能結果的區間時間更長了。」