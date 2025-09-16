川普提半年報取代季報 華爾街吵翻天：美股恐巨震

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-16 16:50

美國總統川普在社群平台拋出震撼彈，提議未來美國企業應將財務報告從每季度改為每半年揭露一次。此言一出，引起華爾街熱議，甚至認為美股恐劇烈震盪，估值可能因此集體遭到削弱。

自 1970 年起，美國證券交易委員會（SEC）便規定上市公司必須按季度提交財報，這已成為美國資本市場長達半世紀的基石。川普的提議若要實現，勢必將顛覆這一長期傳統，其背後不僅涉及監管制度的變革，更觸及了企業經營與投資者權益的核心矛盾。

對於川普的提議，華爾街分析師們的意見呈現明顯分歧。支持者認為，減少財報揭露頻率能讓企業擺脫對短期盈利目標的過度關注，從而將更多精力投入到長期策略規劃與創新上。這種做法能有效減少管理層因追求短期業績而採取的「非必要」決策，讓企業價值回歸到更健康的軌道。

然而，大多數反對者則抱持強烈擔憂。他們認為，季度財報是投資者獲取公司資訊、做出明智決策的關鍵管道。一旦財報改為半年發布，市場的資訊透明度將大幅下降，這可能導致不確定性增加，進而加劇股價波動，美股的估值可能因此集體遭到削弱。

富國銀行投資研究所全球股票與實體資產主管薩米爾 · 薩馬納（Sameer Samana）指出，資訊發布間隔越長，宏觀層面的不確定性就越大，這會導致財報發布時的市場震盪更為劇烈。

Bokeh Capital Partners 的首席投資長金 · 佛瑞斯特（Kim Forrest）也強調，季度財報的意義不僅在於數據本身，更重要的是財報電話會議。這些會議為投資者提供了與公司管理層直接對話的機會，許多重要資訊和公司前景分析都來自這些公開的問答環節。若取消季度報告，無疑是削弱了所有投資者了解公司全貌的能力。

川普的倡議是否能付諸實行，仍存在諸多不確定性。從行政程序來看，傳統上總統的此類要求需經國會同意。Raymond James 分析師艾德 · 米爾斯（Ed Mills）認為，國會不太可能同意這一改變，因為季度報告是《1934 年證券交易法》所規定的，且最近通過的《薩班斯 - 奧克斯利法案》甚至強化了這些報告要求。

然而，一些分析師則持樂觀態度。TD Cowen 董事總經理傑瑞特 · 塞伯格（Jaret Seiberg）認為，此舉對現任 SEC 主席 Paul Atkins 而言，是一個輕鬆就能幫助總統實現的政策勝利，因為 Atkins 本人一直主張放鬆監管。