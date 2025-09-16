群聯8月獲利跳增49倍、EPS 3.15元 NAND漲價助攻後市

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-16 15:58

NAND 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 今 (16) 日公告 8 月營收 59.34 億元，年增 23.48%，稅後純益 6.5 億元，年增 49 倍，每股稅後純益 3.15 元。群聯近期受惠 NAND 市場逐步回溫，加上去年比較基期較低，獲利也呈現大幅成長，展望後市，隨著 CSP 擴大導入 SSD，加上原廠陸續調漲價格，群聯可望直接受惠。

群聯執行長潘健成。(鉅亨網資料照)

群聯指出，8 月獲利成長除了顯示 NAND 儲存市場需求逐步回溫外，也因 2024 年 8 月基期較低，使得年增幅度更加顯著。 8 月份每股盈餘 (EPS) 亦達新台幣 3.15 元，顯示群聯在非消費型市場 (Non-consumer) 的布局以及研發投資也持續正面挹注公司獲利。

觀察近期市場動態顯示，群聯表示，HDD 缺貨情況逐漸浮現，有望提升雲端服務供應商 (CSP) 在資料中心導入 SSD 的意願，進一步推升 NAND 後續報價。整體 NAND 市場自 2024 年第三季放緩後，至 2025 年第二季開始已有逐步回溫跡象，帶動相關供應鏈信心。