阻詐 信義房屋9/25起全面協助客戶申辦二類謄本個資隱匿

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-19 16:13

‌



信義房屋9/25起全面協助客戶申辦二類謄本個資隱匿。(鉅亨網記者張欽發攝)

在兼顧不動產交易安全與個資隱私原則下，二類謄本已不再公開所有權人完整姓名資料，僅能看到姓氏、部分身分證字號，但除非登記名義人透過臨櫃、線上方式，或隨土地移轉登記時一併申請地址隱匿，否則仍會顯示完整戶籍地址資料。

‌



隨著民眾越來越重視個資保護，信義房屋指出，自 9 月 25 日起，全面協助客戶申請個資隱匿。信義房屋說明，針對委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，會由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由信義代書協助辦理。

信義房屋強調，民眾或許不知道可以申請二類謄本個資隱匿，也可能太過繁忙沒時間自己申辦，但詐騙案件猖獗，對個資多一層保護，就是減少一分風險。信義房屋將持續堅持守護客戶資安、保障交易安全。