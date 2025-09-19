阻詐 信義房屋9/25起全面協助客戶申辦二類謄本個資隱匿
鉅亨網記者張欽發 台北
詐騙事件頻傳，民眾不堪其擾。其中，現行「第二類謄本」是任何人均可到地政事務所申請查閱，且如未特別辦理個資隱匿，民眾戶籍地址會完整公開，信義房屋 (9940-TW) 今 (19) 日宣布，25 日起全面協助客戶申請二類謄本個資隱匿，為客戶升級個資防護力。
在兼顧不動產交易安全與個資隱私原則下，二類謄本已不再公開所有權人完整姓名資料，僅能看到姓氏、部分身分證字號，但除非登記名義人透過臨櫃、線上方式，或隨土地移轉登記時一併申請地址隱匿，否則仍會顯示完整戶籍地址資料。
隨著民眾越來越重視個資保護，信義房屋指出，自 9 月 25 日起，全面協助客戶申請個資隱匿。信義房屋說明，針對委託中、成交交易流程中的買賣雙方客戶，會由房仲經紀人員詢問是否需要協助申請，再由信義代書協助辦理。
信義房屋強調，民眾或許不知道可以申請二類謄本個資隱匿，也可能太過繁忙沒時間自己申辦，但詐騙案件猖獗，對個資多一層保護，就是減少一分風險。信義房屋將持續堅持守護客戶資安、保障交易安全。
事實上，信義房屋過去早已推出高規格的「履約保證價金信託」制度、商用簡訊碼「69940」服務，去年更與北市地政局合作推出「五福臨門 守護你家」，其中就包括凡是在北市透過信義房屋成交的客戶，交屋時可由信義代書一站式辦理「地籍異動即時通」，未來不動產有買賣、贈與、移轉、抵押設定，都能即時接到通知，防止偽冒、詐騙案件發生。
