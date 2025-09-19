賣台積電獲利出場後 皇翔再出手砸4.79億元改買進545張台達電
鉅亨網記者張欽發 台北
建商皇翔 (2545-TW) 在 12 日公告完成處分持股 410 張，戲劇性的變化是由帳面狂虧逾 7000 萬元到獲利出場，由賠到賺 7241 萬元。每股貢獻 0.19 元。而皇翔今 (19) 日公告再出手砸下 4.795 億元買進 545 張台達電 (2308-TW)，平均每股成本爲 879.92 元。
台達電在今天盤中以 909 元改寫歷史新高價，收在 888 元，成交量達 20691 張，而以皇翔由 9 月 11 日到今天的 7 個交易日買進台達電股票 545 張，共砸了約 4.795 億元，以皇翔的每股持股成本 879.92 元計算，手中這筆對台達電的理財投資，在帳面上仍屬獲利。
皇翔在今年 4 月 14 日公告取得自 2024 年 12 月 13 日至當日累計取得台積電 299 張，平均每股成本爲 1042.91 元， 皇翔 在 9 月 12 日公布完成處分台積電持股 410 張，平均每股處分價格爲 1248 元，總交易金額爲 5.11 億元，合計處分利益爲 7241 萬元。
皇翔 2025 年上半年財報營收 51.08 億元，稅後純益 10.93 億元，每股純益 3.33 元，單是處分台積電的業外收益，全數落在 2025 年第三季，依皇翔股本 37.97 億元計算，單是這筆處分台積電業外收益即貢獻皇翔每股純益 0.19 元。
