search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台幣〉收全日最低價30.22元 貶值1.13角

鉅亨網記者王莞甯 台北


新台幣今 (19) 日一度轉升，但多數交易時間處在貶值態勢，終場收在 30.22 元，貶值 1.13 角，台北外匯經紀公司 14.1 億美元，不過一周來仍升逾 0.2%，呈現連 3 周升值態勢，

cover image of news article
台幣收全日最低價30.22元 貶值1.13角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.12 元、貶值 1.3 分開出後，一度轉為升值至 30.088 元，但午盤過後越走越低，終場收在全日最低點 30.22 元，全日高低價差 1.32 角。


觀察主要亞幣，韓元重挫超過 1.1%，日元也重挫 0.7%，星元大跌近 0.5%，新台幣收貶 0.38%，人民幣泰銖貶值在 0.1% 左右，而美元指數反彈約 0.2%。

統一投顧認為，聯準會睽違 9 個月再次啟動降息循環，且隨著鴿派官員席次增加、關稅影響通膨有限，加上川普團隊持續聚焦放鬆政府監管，都將有助市場資金活絡。

元大投顧則分析，聯準會降息 1 碼，符合市場預期，從利率點陣圖顯示，年底前尚有 2 碼的降息空間，此次降息主因來自於勞動市場數據降溫，通膨數據仍受關稅影響偏高，因此要判斷是否再加大降息幅度，關鍵是未來非農就業人數是否大幅減少。

文章標籤

台幣聯準會日元降息美元TOP

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數97.5900.25%
美元/台幣30.220+0.38%
韓元/美元0.0007+0.00%
日元/美元0.0068+0.00%
人民幣/美元0.1406+0.00%
泰銖/美元0.0314+0.32%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty