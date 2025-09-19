〈台幣〉收全日最低價30.22元 貶值1.13角

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-19 16:37

新台幣今 (19) 日一度轉升，但多數交易時間處在貶值態勢，終場收在 30.22 元，貶值 1.13 角，台北外匯經紀公司 14.1 億美元，不過一周來仍升逾 0.2%，呈現連 3 周升值態勢，

台幣收全日最低價30.22元 貶值1.13角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.12 元、貶值 1.3 分開出後，一度轉為升值至 30.088 元，但午盤過後越走越低，終場收在全日最低點 30.22 元，全日高低價差 1.32 角。

觀察主要亞幣，韓元重挫超過 1.1%，日元也重挫 0.7%，星元大跌近 0.5%，新台幣收貶 0.38%，人民幣和泰銖貶值在 0.1% 左右，而美元指數反彈約 0.2%。

統一投顧認為，聯準會睽違 9 個月再次啟動降息循環，且隨著鴿派官員席次增加、關稅影響通膨有限，加上川普團隊持續聚焦放鬆政府監管，都將有助市場資金活絡。