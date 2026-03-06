鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-06 15:50

日元在周五 (6 日) 亞洲交易時段表現相對疲軟，兌美元匯率在 157.40 至 157.75 區間震盪。由於中東衝突加劇，特別是涉及伊朗的戰爭風險，投資者預期日本央行可能會延長維持現行利率的時間，導致日元承壓。

總裁植田和男此前也警告，中東衝突可能導致油價上漲，進而損害日本的貿易條件，並對整體經濟施加下行壓力。

面對日元的持續弱勢，日本財務大臣片山皋月表態政府正以「強烈的緊迫感」追蹤匯率波動，並強調行政部門已準備好採取行動，以應對中東衝突帶來的經濟衝擊。