鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日元在周五 (6 日) 亞洲交易時段表現相對疲軟，兌美元匯率在 157.40 至 157.75 區間震盪。由於中東衝突加劇，特別是涉及伊朗的戰爭風險，投資者預期日本央行可能會延長維持現行利率的時間，導致日元承壓。
日本央行副總裁冰見野良三周五向國會表示，央行正密切監視日元走勢及其對通膨的潛在影響。他強調，匯率波動對物價的衝擊已比過去更為顯著，這可能會直接影響基礎通膨以及公眾對未來物價的預期。
總裁植田和男此前也警告，中東衝突可能導致油價上漲，進而損害日本的貿易條件，並對整體經濟施加下行壓力。
面對日元的持續弱勢，日本財務大臣片山皋月表態政府正以「強烈的緊迫感」追蹤匯率波動，並強調行政部門已準備好採取行動，以應對中東衝突帶來的經濟衝擊。
然而，日元的下行壓力部分源於美元的強勢。地緣政治緊張引發了避險資金流入美元，且美國聯準會 (Fed) 官員暗示，若通膨持續高於目標，仍不排除進一步升息的可能性。
市場目前的焦點集中在即將發布的美國 2 月非農就業報告。市場預計就業人數增長將降至 5.9 萬人，遠低於 1 月的 13 萬人。若數據表現疲軟，可能會重新激發市場對 Fed 降息的期待，進而減輕日元的部分貶值壓力。
