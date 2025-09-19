宜進處分廣達1496張獲利1426萬元 提高資金運用效益
鉅亨網記者彭昱文 台北
紡織廠宜進 (1457-TW) 今 (19) 日公告，公司及子公司合計處分廣達(2382-TW)1496 張，交易金額 4.04 億元，處分利益 1426.3 萬元，處分目的為提高資金運用效益。
宜進此次自 5 月 6 日至 9 月 19 日處分廣達持股 700 張、均價約 270.09 元、子公司億東則處分 796 張、均價 271 元。此次處分後，宜進還持有廣達 400 張，持有金額 1.09 億元。
紡織本業方面，宜進表示，人纖產業在貿易與關稅的壁壘下，因通膨、升息衝擊紡織業的景氣與消費者力道，且部份品牌庫存去化速度不如預期，供應鏈由長單轉為短急單。
持續穩定成長工業用織帶及開發特殊紗種，高毛利為公司帶來最佳利益。
宜進表示，依據公司機台產能及市場之需求狀況，預估 2025 年銷售數量聚酯原絲約 3.78 萬噸 (含子公司自用近 1.27 萬噸）、聚酯粒約 2.16 噸及聚酯加工絲約 1.62 萬噸，另委外工業用織帶約 5700 萬米。
