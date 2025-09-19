連5凍！日本央行利率維持0.5%不變 日元聞聲走強 日股從歷史高點轉跌

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-19 12:48

‌



日本央行 (BOJ) 今(19)日宣布維持 0.5% 的基準利率不變，連續第 5 次按兵不動，而今日此舉則被視為在首相石破茂月初宣布辭職後，試圖緩解經濟與政治雙重不確定性的謹慎舉措。

日央行連5凍利率維持0.5%不變 日元聞聲走強 日股從歷史高點轉跌（圖：Shutterstock）

BOJ 表示，日本經濟儘管存在一些疲軟跡象，但總體處於溫和復甦的道路上，日本的出口和產出總體趨勢上基本持平，資本支出呈適度成長趨勢，私人消費表現穩健。由於貿易政策對全球經濟成長的影響，日本經濟可能會放緩，但隨後會重新加速。

‌



BOJ 也坦言，由於經濟成長放緩，日本的潛在通膨率將陷入停滯，但此後將逐漸加速，預計通膨整體上將溫和上升。

由於日相石破茂辭職引發執政黨自民黨總裁職位的激烈角逐，市場普遍預期 BOJ 短期內不會調整政策。

知情人士透露，即便日本近期鞏固了與美國的貿易協議，BOJ 官員仍在評估美國關稅政策對日本國內外經濟的潛在影響。

值得注意的是，BOJ 在今日聲明中提及打算逐步減持 ETF，每年將出售約 3300 億日元 ETF。

自民黨將於 10 月 4 日舉行總裁選舉，潛在繼任者的政策立場加劇市場猜測。民調領先的高市早苗主張經濟刺激措施，可能傾向延後升息，而農林水產大臣小泉進次郎若當選，則可能延續現任政府對貨幣政策正常化的支持。在當前局勢下，日本央行如何在政治過渡期平衡通膨控制與經濟穩定，成為全球關注的焦點。

市場目前將焦點轉向 BOJ 總裁植田和男今日下午的記者會，尋求有關未來升息時機的線索。調查顯示，多數分析師預測 BOJ 恐在明年 1 月前啟動升息。

BOJ 利率決議公佈後，日元兌美元短線升值 0.4% 至 147.38，日本國債期貨一度下跌 53 點至 136.03，日股則從歷史高點跳水轉跌。