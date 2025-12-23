鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 17:10

澳洲央行 (RBA) 周二 (23 日) 公布 12 月 8 日至 9 日會議記錄，揭示董事會討論了在通膨風險轉向上行之際，於 2026 年轉向升息的必要條件。儘管 RBA 兩周前決定將現金利率維持在 3.6% 不變，但會議記錄凸顯了澳洲政策制定者目前採取的謹慎態度。

澳洲央行會議紀要：憂心通膨恐更持久 2026年或被迫轉向升息(圖:shutterstock)

委員們對近期通膨趨勢表達了高度關切，擔心通膨可能比目前評估的更具持久性，如果這種持續性成為事實，恐會促使物價壓力更容易被社會接受，並進一步增加家庭購買力的壓力。RBA 的目標是將通膨維持在 2-3% 目標區間的中點。

經濟評估顯示，澳洲經濟似乎正處於「一定程度的超額需求」下運行，且勞動力市場依然緊俏，失業率處於略高於 4% 的歷史低點。

雖然 RBA 在 2 月至 8 月期間已降息 75 個基點，但董事會承認，其放鬆政策的全部影響「尚未顯現」。

這次會議記錄解釋了為何行長 Michele Bullock 在兩周前排除了進一步降息的可能性。董事會的決定核心聚焦於三大判斷：總體需求超過潛在供應的程度、勞動力需求和經濟活動的前景，以及當前的金融條件是否仍具限制性。

然而，委員們也承認，關於金融條件是否仍具限制性，存在「相互矛盾的信號」，因此無法對任何評估抱持信心。

隨著 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達到 3.8%，部分經濟學家認為，任何意外的上行通膨數據都可能迫使 RBA 採取行動。貨幣市場定價強烈暗示，RBA 的下一步行動將是升息。