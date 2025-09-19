蘋果北京門市：iPhone17系列現貨賣光 黃牛加價最高千元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-19 12:50

‌



蘋果 (AAPL-US) iPhone 17 系列新品周五（19 日）正式開售，引發市場關注。今天上午 9 點多，北京一家蘋果門市外，不少黃牛堆放著蘋果紙袋和未拆封的 iPhone17 系列手機，正在加價售賣，不時有閃送人員接單。

蘋果iPhone 17系列新品周五正式開售。（圖：界面新聞）

據《第一財經》報導，pro 256G 版本加價約人民幣（下同）300～400 元，而 17 pro max 的 1T 款加價幅度更是高達 1,000 元。

‌



平時 10 點開門營業的蘋果門市，今天提前至 8 點開門。店員透露，在早上開門前，早上 5、6 點鐘，門外就已經開始有人排隊，不少是已經預定前來取貨的用戶。

不過，iPhone air 並未在店內展示，這款產品尚未正式發售。門市工作人員表示，目前門市所有 17 系列現貨均已售罄，即便消費者現在預定，最快也要到 10 月中下旬到 11 月初才能拿到現貨。