〈美股盤後〉輝達砸錢入股 英特爾狂飆超22% 四大指數刷新高

2025-09-19

聯準會宣布降息 1 碼後，道瓊、標普 500、那斯達克、費半指數週四 (18 日) 集體刷新高。英特爾因輝達入股而飆升超 22%。小型股為主的羅素 2000 指數上漲 2.5%，創 2021 年以來首新高紀錄。

輝達砸錢入股 英特爾狂飆超22% 四大指數刷新高(圖：REUTERS/TPG)

聯準會週三宣布降息 1 碼，聯邦基金利率目標區間為 4% 至 4.25%，為 2024 年 12 月以來首次降息，並暗示將推出更多寬鬆政策，提振整體股市。

美國總統川普將於週五與中國國家主席習近平通話，討論延長貿易休戰及 TikTok 美國業務出售事宜，這將是兩人自 6 月以來首次對話。

美國最高法院將於 11 月 5 日審理川普關稅政策合法性，挑戰焦點在於其援引 《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 是否屬於越權。相關關稅暫時維持生效，裁決結果恐重塑總統在貿易與經濟政策上的權力範圍。

川普政府已向最高法院聲請緊急命令，要求免職聯準會理事、拜登任命的庫克 (Lisa Cook)，此前下級法院兩度裁定允許她留任。

數據方面，美國勞工部 (DOL) 週四公布數據顯示，美國上週初領失業金人數大幅下降 3.3 萬人至 23.1 萬人，創近 4 年來最大降幅，扭轉再前一週的異常跳升，但勞動市場已出現疲軟跡象，勞工供需雙雙下滑。

美股週四 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 124.1 點，或 0.27%，收 46,142.42 點。

那斯達克指數上漲 209.399 點，或 0.94%，收 22,470.725 點。

S&P 500 指數上漲 31.61 點，或 0.48%，收 6,631.96 點。

費城半導體指數上漲 217.94 點，或 3.60%，收 6,278.16 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 205.62 點，或 1.28%，收 16,325.19 點。

標普 11 大板塊中漲跌互見，資訊科技 (+1.36%)、工業 (+1.06%) 領漲大盤。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌分歧。Meta (META-US) 漲 0.58%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.46%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.00%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.17%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.23%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.80%。

企業新聞

AI 晶片巨頭輝達週四宣布將以每股 23.28 美元入股英特爾普通股。英特爾未來將專注於為輝達打造客製化的 x86 架構 CPU，並把相關技術整合至 AI 基礎架構平台。

英特爾 (INTC-US) 飆升超 22% 至每股 30.57 美元，創近約 38 年來最佳單日表現。輝達 (NVDA-US) 收紅 3.49% 至每股 176.24 美元。

諾和諾德 (NVO-US) 強漲 6.27% 至每股 61.85 美元，該公司表示其每日口服型肥胖藥的晚期試驗結果顯示出「顯著」的體重減輕效果，且耐受性與其明星注射藥物 Wegovy 一致。

美國運通 (AXP-US) 上漲 1.69% 至每股 341.67 美元，該公司宣布升級美國白金卡福利，每年新增超過 3,500 美元價值的禮遇，但同時將年費提高 200 美元。

杜邦下修第三季調整後獲利預測，以反映其耐熱纖維品牌 Aramids 被重新歸類為停業業務的影響，但杜邦 (DD-US) 仍走高 1.71% 至每股 78.10 美元。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 23.1 萬，預期 24.1 萬，前值 26.4 萬

美國上週續領失業金人數報 192 萬，預期 195 萬，前值 192.7 萬

華爾街分析

SPI Asset Management 的執行合夥人 Stephen Innes 表示，聯準會 1 碼的「預防性降息」既是表面現象，也是政策決定。他還補充說，「降息的必要性本身就表明石油需求前景更加脆弱」。

CFRA Research 投資策略師 Sam Stovall 表示：「我們正在尋找經濟成長的支持和估值過高的理由，而降低利率的前景有助於實現這一點。」