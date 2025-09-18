嘉晶遭列注意股 自結8月獲利100萬元、年減85%
鉅亨網記者黃皓宸 台北
化合物半導體廠嘉晶 (3016-TW) 近期股價連續飆漲，遭列注意股，今 (18) 日公告，自結 8 月份稅後純益為 100 萬元、年減 85%，每股稅後純益為 0 元。
嘉晶昨 (17) 日與母公司漢磊 (3707-TW) 共同舉行法說會，近期外傳 12 吋碳化矽 (SiC) 基板可能導入先進封裝應用，但漢磊暨嘉晶董事長徐建華卻澄清，相關封裝與漢磊及嘉晶沒有直接關係，但預期隨著 12 吋 SiC 基板，導入先進封裝的應用，且 AI 相關產業鏈由美國主導，對非中國供應鏈應有不錯的機會，可望翻轉中國長期壟斷 SiC 基板的市場，對公司未來發展有正向看法。
近期受惠題材挹注，市場認為嘉晶可望受惠於 SiC 基板導入先進封裝應用趨勢，本周也在資金簇擁下，推升漢磊與嘉晶股價上揚，嘉晶已連收 5 日紅 K，今日股價開低走高，尾盤上揚漲 3.53%，收 61.5 元，成交量與昨日相比暴增至 5.3 萬張，股價也創下近一年以來新高價，持續站上所有均線。
法人指出，嘉晶下半年整體營收，有望維持高個位數成長，明 (2026) 年矽磊晶小尺寸可望維持持平，但大尺寸 8 吋磊晶則有望呈現雙位數成長。
