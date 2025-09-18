〈航太國防展〉天淵紅外線熱影像晶片挺進國防領域 17微米製程今年底量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-18 18:36

‌



台灣唯一紅外線熱影像晶片 IDM 廠天淵實業今 (18) 日於 2025 台北國際航太暨國防工業展與軍用商規無人機大廠智飛科技聯袂亮相，宣示公司產品正式跨入國防紅外線熱影像高階感測技術領域，並於今年底正式啟動 17 微米製程量產。

天淵實業開發台灣第一顆HD熱影像晶片。(業者提供)

天淵是全台唯一具備從核心設計到生產製程一條龍能量的紅外線熱影像晶片製造商 (IDM)，同時擁有國內唯一的 8 吋 Bolometer 微機電產線 (MEMS Foundry)。

‌



長期以來，紅外線熱影像晶片為歐美大國的出口管制品且售價昂貴，一組模組價格 2200 至 3500 美元，核心技術由歐美壟斷，在台灣紅外線熱影像晶片只能仰賴歐美進口並且數量管制。

如今紅外線熱影像技術已經廣泛應用在無人機、無人船、瞄準鏡、海巡安防與搜救消防。天淵歷經多年研發，已成功突破氧化釩 (VOx) 材料與感測器製造的關鍵技術瓶頸，並完成技術與產線自主化布局。

技術長吳政原指出，目前天淵已跟數家 IC 設計公司做垂直整合，公司預計於 2025 年底正式啟動 17 微米製程批量量產，並同步開發 12 微米製程，待 2026 年底完成第一階段去瓶頸擴產後，年產能可達百萬顆，技術水準將與全球領先業者比肩，除是台灣紅外線熱影像感測領域的關鍵突破，更是跨入國防高階感測的里程碑。

紅外線熱影像晶片技術長期被國際大廠壟斷，台灣在國防與高階感測領域一直仰賴進口。然而，COVID-19 疫情推升紅外線測溫技術普及，俄烏戰爭更凸顯國防與軍工自主的重要性，全球各國正加速布局先進感測與國防科技，掌握自主技術已成為國家安全關鍵。