〈焦點股〉轉單契機、CoWoS散熱需求激增 漢磊、嘉晶連袂漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-15 12:12

‌



化合物半導體廠漢磊 (3707-TW) 近日受惠題材熱度拉升股價上揚，今 (15) 日開盤後迅速攻上漲停價 62.9 元，跳空衝破 60 元大關，盤中漲停打開至 61.9 元後，在大單接連敲進下，成交量暴增逾 4.9 萬張再度漲停。

漢磊董事長徐建華。(鉅亨網資料照)

‌



近期第三代半導體連日飆漲，隨著市場傳出，先進製程的晶圓廠封裝 CoWoS 需求激增，為解決 CoWoS 矽中介板散熱問題，擬採用單晶碳化矽 (SiC) 來解決問題，加上美國碳化矽 SiC 龍頭 Wolfspeed 於 7 月申請破產保護，外界預期對全球第 3 代半導體產業產生影響，有望為台廠帶來轉單契機。

其中漢磊與嘉晶，同屬於漢民集團旗下，嘉晶為漢磊的磊晶供應鏈上游，專注於磊晶材料的生產，而漢磊主要負責進行晶圓代工，共同發展 SiC 及氮化鎵 (GaN) 等功率半導體領域。漢磊近期推出第 4 代平面型 SiC 平台，該技術將晶片尺寸縮小，有助於提升產品良率與成本競爭力。

法人表示，碳化矽相關台廠近期受惠於題材火熱，但建議投資人仍需要搭配業績數據觀察。