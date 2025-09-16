〈焦點股〉化合物半導體題材火熱 嘉晶尾盤亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
隨著 AI 需求強勁，題材持續加溫，近期第三代半導體如碳化矽 (SiC)、三五族氮化鎵 (GaN) 因傳統矽材料達物理極限，滲透率快速提升，題材爆紅，今 (16) 日資金持續湧入，推升股價上揚，包括嘉晶 (3016-TW) 開高走高尾盤亮燈漲停，GaN 族群的聯亞 (3081-TW)、全新 (2455-TW) 漲幅也有 4% 以上
受惠 AI 應用持續擴大、SiC 材料需求升溫，市場傳出輝達，龍頭晶片代工廠台積電 (2330-TW) 傳均有意採用此材料，也讓 SiC 概念股近期成為買盤焦點。
今日盤面上，SiC 概念股的嘉晶尾盤暴量 2.2 萬張，股價跳空衝上鎖漲停，嘉晶母公司漢磊 (3707-TW) 同為開高走高，盤中最高漲逾 4% 以上，茂矽 (2342 -TW) 盤中亮燈漲停。
GaN 相關三五族群的聯亞、全新則是開高走高，盤中大單敲進，股價表現火熱，穩懋 (3105-TW) 漲逾 3% 以上，IET-KY(4971-TW) 漲 2%。
近期在舉行的國際半導體展論壇上，國內龍頭代工廠高層也指出，目前化合物半導體正快速成長，市場規模預估將自目前的 170 億美元，在 2030 年達到 300 億美元，展現強勁成長動能。預期 SiC 已在電動車能源效率及快速充電應用發揮關鍵作用; GaN 則在 5G 高頻通訊領域具備優勢，這兩大材料同時也是 AI 伺服器與高效能運算的核心基礎。
法人表示，相關化合物半導體過去題材產品集中在電動車產業居多，近期隨著 AI 伺服器產品、AI 相關產品需求強勁，隨著製程與材料技術不斷突破，化合物半導體將持續推動資料中心、車用電子與智慧應用的革命性改變。
