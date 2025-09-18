〈央行理監事會〉楊金龍：房貸資金無虞 強調貸款條件是銀行核定 不是建商聲稱

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-18 19:31

台灣央行今 (18) 日召開第三季理監事會議，並未鬆綁對房市的管控，央行總裁楊金龍強調，銀行體系資金足以支應預售屋房貸所需，並提醒，購屋者的貸款條件是由銀行核予，並非與建商簽訂購屋契約時建商或代銷人員宣稱的貸款條件；目前，預售屋解約案件比重僅 1.1%，實際上未見解約潮席捲全台情形。

央行總裁楊金龍。(鉅亨網記者王莞甯攝)

楊金龍表示，目前銀行體系資金能量足以支應下半年預售屋交屋房貸資金需求，據調查，下半年完工的分戶購屋貸款需求約 4752 億元，而 15 家本國銀行預計可承作 4757 億元，加上其他銀行、基層金融機構及壽險公司均可承作房貸，全體金融機構的資金動能無虞。

楊金龍也提到，央行已提供銀行自主彈性調整空間，預售屋房貸的實際貸款成數、利率等條件，是由銀行核予，並非依購屋者與建商簽訂購屋契約時，建商或代銷人員宣稱的貸款條件，因此，當貸款條件不如購屋者預期，自會面臨貸款不足之問題。

另一方面，依內政部資料統計，預售屋解約案件比重僅 1.1%，並無市場所稱解約潮席捲全台情形，且解約者多非屬自住需求者。