台驊拓東北亞版圖 斥資4.6億元收購韓貨攬業SKYMASTER EXPRESS
鉅亨網記者王莞甯 台北
貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (18) 日宣布，完成與韓國貨運承攬公司 SKYMASTER EXPRESS INC. 股權收購簽約，依合約條款，台驊將取得其已發行股份 100,000 股，持股比例達 100%，交易總金額為 1548 萬美元(約新台幣 4.66 億元)。
台驊說明，本次交易已依規定完成董事會決議及公開資訊揭露，並經專業會計師事務所出具合理性意見，全程符合法令規範與公司治理程序。待交割程序完成後，SKYMASTER 將正式成為台驊控股全資子公司，為集團國際化戰略再添重要據點。
台驊看好，韓國是亞洲核心市場之一，在全球高科技與製造業供應鏈中占據關鍵樞紐地位，而 SKYMASTER 長期深耕當地市場，累積扎實經營基礎，客戶群涵蓋高科技、汽車、能源、電子等多元化產業，並與韓國核心產業和跨國企業建立長期合作關係，具備在當地的競爭優勢。
此次簽約展現台驊在東北亞市場的積極發展企圖，待交割完成後，將與既有日本子公司相互呼應，形成「日韓雙核心」據點。
目前台驊已於新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞和印尼等東南亞主要國家完成布局，期以台灣為根基，連結中國、東南亞與東北亞，再進一步拓展至美國與全球，打造完整且具韌性的國際物流網絡。
透過此一布局，台驊將不斷強化供應鏈韌性，在地緣政治風險、關稅政策變化和貿易壁壘加劇的挑戰下，提供跨國界、跨產業的整合型物流服務，不僅降低外部環境帶來的不確定性衝擊，也積極回應多元化客戶需求。
