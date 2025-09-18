〈央行理監事會〉未進一步打炒房 房仲：房市景氣估將續在低檔徘徊

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 17:50

台灣央行今 (18) 日召開理監事會，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，利率連 6 凍，並未跟進美國聯準會的降息腳步，符合市場預期。此次台灣央行未再進一步推出打房措施，也未有明顯放寬。房仲業者指出，台灣房市還是會維持盤整格局，等待今年底的政策方向明朗。

台灣央行未進一步打炒房 房仲：房市景氣估將續在低檔徘徊。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，房仲業者認為，後續房市景氣預估也將持續在低檔徘徊。

至於面對現在的交屋潮部分，央行資料推估，根據實價登錄預售屋成交建案資料，預計於本年完工交屋者約 13.5 萬宅，其中下半年完工者約 6.9 萬宅；假 設上半年完工者均已完成分戶貸款作業，且下半年完工之分戶購屋貸款推估總成交金額約 6,789 億元，平均貸款成數為 7 成，則貸款需求約 4,752 億元。

信義房屋指出，15 家本國銀行預計可承作 4,757 億元，加上其他銀行、基層金融機構及壽險公司均可承作房貸，全體金融機構之資金動能，尚足以支應本年下半年預售屋分戶貸款資金的需求。

台灣房屋指出，台灣央行房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁額度、降準等劇本，通通沒有發生，也就是說，面對房貸荒民怨，央行仍選擇以不變應萬變，後續房市景氣預估也將持續在低檔徘徊。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，先前升息循環時，美台兩國的調整幅度有相當落差，美國 11 度升息的幅度高達 17 碼，台灣則只有 3.5 碼。由於升息的步調走得比美國保守，在轉為降息時，台灣央行也不急於一時，因此去年 9 月美方降息 2 碼時，央行就沒有跟進；加上國內經濟發展仍屬平穩，降息釋出資金催化投資的必要性不大，因此本次央行理監事會議的利率連六凍，與市場預期一致。

在信用管制方面，房貸荒讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但台灣央行卻如同鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。

張旭嵐表示，因購置住宅貸款餘額持續上升，不動產授信風險居高不下，讓重視金融穩定的央行，沒有大動作調整信用管制，對於不動產放款集中度的銀行自主管理也沒有絲毫鬆口，因此房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，所以年底旺季不旺，市場短期內依然會處於「量縮價緩」的築底盤整。