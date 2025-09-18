〈央行理監事會〉利率維持不變 永慶房屋：房市後市仍須關注美國關稅政策變化

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 18:16

‌



美國聯準會（Fed）今天公布利率決策，宣布降息 1 碼，將聯邦資金利率下調至 4% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息。台灣央行今 (18) 日召開理監事會，維持政策利率不變，永慶房屋指出，主要因川普對等關稅政策於 8 月正式落地實施，對於全台各產業的影響陸續發酵中。

利率維持不變 永慶房屋：房市後市仍須關注美國關稅政策變化。(鉅亨網記者張欽發攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，9 月初行政院拍板「不動產放款天條」排除新青安，將新青安排除於銀行法 72-2 條的不動產放款比率限制外，加以後續央行針對「先買後賣」的換屋族群，切結 1 年的售屋期限延長至 18 個月，都是體現政府堅定支持首購、自住族群的立場。而今日央行第三季理監事會議決議，基於央行實施的房市緊縮政策於降低房市熱度已有初步成效，加上不動產貸款餘額年增率持續減緩，不動產貸款集中度也有下降趨勢，再加上新青安貸款政策已有鬆綁，優先支持自住及首購族群核貸權益，或許這正是央行沒有調整房市管制措施的主因。

‌



展望後市，永慶房屋指出，因川普對等關稅政策於 8 月正式落地實施，對於國內各產業的影響陸續發酵中，尤其是製造業、傳產為重災區，近期無薪假人數 2 周內翻倍增長，顯示關稅的影響正要慢慢浮現。而內需的零售、餐飲與房市交易也連帶受衝擊，因此，後續房市表現仍需密切關注整體經濟局勢的變化。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，雖然近期房市交易量大幅下降，但房價仍未出現明顯回調，加上全台經濟景氣尚可，央行暫無降息壓力，房市信用管制短期內亦無鬆綁之急迫性。

莊思敏指出，本次央行按兵不動，其實在意料之中。央行自去年起，透過不動產放款總量管制及第七波選擇性信用管制，引導市場回歸理性，以達成「房市軟著陸」。目前政策才初見成效，市場投機氛圍有所收斂，因此央行自然不會輕易放寬相關調控，以免再度助長炒作風氣，導致前期努力付諸流水。若房市持續降溫，房價也出現合理修正，央行最快可能要等到今年 12 月的理監事會議，才會重新評估並考慮調整相關政策。

莊思敏進一步說明，雖然行政院近期已拍板將「新青安」房貸排除於《銀行法》第 72 條之 2 的不動產放款比率限制，但央行仍透過控管不動產放款集中度，讓公股銀行步步為營，因此市場資金的釋放效果恐怕相對有限。