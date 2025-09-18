〈央行理監事會〉楊金龍硬起來不鬆綁房市管控 主要是這個原因

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-18 18:55

台灣央行今 (18) 日召開第三季理監事會，並未鬆綁對房市的管控，央行總裁楊金龍直指，全體銀行不動產貸款占總放款比率雖從去年 6 月的 37.61% 緩降至目前 36.74%，「下降的速度還是不夠快」，仍要持續觀察，第四季可能會做一個選擇性信用管制的總檢討。

楊金龍硬起來不鬆綁房市管控。

楊金龍表示，網路上很多預售屋、爛尾樓傳出種種問題，必須要做澄清。

楊金龍說明，今年以來貸款排撥現象未能有效緩解，主因公股銀行辦理新青安貸款案件尚多，目前撥款金額是上路前的 3 倍之多，並導致全體銀行不動產貸款集中度呈緩降。

楊金龍認為，即便央行調降存款準備率可營造市場資金寬鬆的環境，惟無法解決當前銀行貸款排撥現象，反而金管會宣布銀行法第 72 條之 2 比率排除新承做新青安貸款，應有助緩解民眾申貸排撥現象。

另一方面，楊金龍提到，央行關注不動產貸款集中度，主要是為觀測銀行信用配置情形與控管相關貸款風險，市場討論的都更危老重建貸款及所衍生的整批性分戶房貸，均屬中長期貸款，銀行仍須承受房市景氣波動風險。