商仲：台灣央行續守政策管制成果及政策籌碼 房市難脫價量修正格局

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 18:29

Fed 啟動「風險管理」降息的策略以因應美國勞動市場轉弱、經濟成長陷入停滯的跡象，但仍需保留降息彈性以防範關稅引發通膨壓力，降息幅度僅有 1 碼。對投資市場來說，降息的方向固然一如之前的廣泛預測，但非農就業、失業率等指標走軟，以致降息空間有限，也再度預示經濟環境的不確定性。

商仲：台灣央行繼守政策管制成果及政策籌碼 房市難脫價量修正格局。(鉅亨網記者張欽發攝)

反觀台灣，今年雖飽受對等關稅及台幣強升等雙重威脅，但刺激 90 天關稅展緩期、半導體出口豁免期的提前拉貨潮，拉高第二季經濟成長率年增 8.01%，創疫情以來新高，全年更有機會破 4，且央行 9 月發行 2 年期定期存單新台幣 250 億元，最終投標倍數 4.78 倍，台股更站上 2 萬 5 的新高，展現產業、資金動能充沛的景象。

黃舒衛分析，2024 年 919 房市新制上路以來，管制成效逐漸顯現，全台成屋交易量減少三成，而近期預售屋單月表現更只剩去年第二季高峰期的兩成，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，顯示整體氣氛已回歸理性。

不過今年前 7 月建物所有權第一次登記為 10.3 萬棟，遠高較過去 5 年均量的 7.3 萬棟，面對來勢洶洶的交屋潮及其申貸需求，全體銀行不動產貸款占總放款比率 (不動產貸款集中度) 由上年 6 月底之高點 37.61%，緩降至本年 8 月底之 36.71%，顯示央行要求銀行執行不動產放款集中度具體量化改善計畫，強制進行信用資源分配的延續性與必要性，以確保金融穩定。

黃舒衛提醒，近期無論是銀行法 72-2 條排除新青安，或是央行延長換屋協處期限，乃至於台銀對於符合無自用住宅條件購屋者辦理購置自用住宅貸款，收支比率審核基準由 200% 調降至 180%，都僅僅是針對小部分剛需族群降低管制措施的誤殺，給政策扞格一個下台階，但也間接聚焦、強化打炒房的決心，進一步凸顯目標、成果，加速趕底，提醒市場不宜錯判形勢。

黃舒衛認為，管制價格不變下，信用資源分配與產業趨勢引導 4 大產品發展，各自發展如下：在成屋市場上 ，由於信用資源的分流，對於首購族群有利，也強迫貸款資源去強拉低總價產品的槓桿，相對中高總價產品仍陷苦戰，產品價量走勢分化的趨勢會更明顯。