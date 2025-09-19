search icon



房市管制仍不鬆手 建商積極籌資鞏固經營富旺擬發CB籌資6億元

鉅亨網記者張欽發 台北


台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制，造成房市交易冷清且可能延續到今年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中由富旺國際 (6219-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債 6 億元，今 (19) 日申報生效，依排程估算，可望在第四季完成募集。

cover image of news article
建商積極籌資鞏固經營富旺擬發債籌資 6億元。(鉅亭網記者張欽發攝)

富旺國際擬發行有擔保可轉換公司債 6 億元，主辦證券商爲統一證券 (2855-TW)。


今年以來已有包括上市櫃的建商包括太普高 (3284-TW 皇翔 (2545-TW) 及亞昕 (5213-TW) 等，陸續以發債或辦理發行現金增資股完成市場籌資。 

富旺 2025 年上半年財報營收 682 萬元，稅後虧損 2.21 億元，每股虧損 1.77 元。

CB亞昕皇翔營收虧損太普高

相關行情

台股首頁我要存股
富旺20.05-0.50%
統一證22.65-0.22%
皇翔43.3-1.70%
亞昕26.3-1.68%

