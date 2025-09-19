房市管制仍不鬆手 建商積極籌資鞏固經營富旺擬發CB籌資6億元
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣央行自去年 9 月的第七波房市信用管制至今仍無調降利率及大幅放鬆管制，造成房市交易冷清且可能延續到今年底，建商密集籌資鞏固營運不斷，其中由富旺國際 (6219-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債 6 億元，今 (19) 日申報生效，依排程估算，可望在第四季完成募集。
富旺國際擬發行有擔保可轉換公司債 6 億元，主辦證券商爲統一證券 (2855-TW)。
今年以來已有包括上市櫃的建商包括太普高 (3284-TW 皇翔 (2545-TW) 及亞昕 (5213-TW) 等，陸續以發債或辦理發行現金增資股完成市場籌資。
富旺 2025 年上半年財報營收 682 萬元，稅後虧損 2.21 億元，每股虧損 1.77 元。
- 漲幅超越雪梨、墨爾本 布里斯本黑馬崛起
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 臻鼎擬發行4億美元ECB完成訂價 將成台商PCB廠今年最大籌資案
- PCB廠泰鼎-KY現增完成籌資9億元 現增股9/22上市交易
- 鮮活果汁將以現增及發債籌資約4億元行動擴大在台灣投資
- 那斯達克也入股！加密交易所Gemini調升IPO發行價 籌資4.25億美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇