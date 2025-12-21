鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-21 21:50

本週重點國際財經大事包括：耶誕行情是否成真，美國多項延宕的經濟數據陸續公布，包括第 3 季國內生產毛額 (GDP)、10 月耐久財訂單和消費者信心等，以及日本銀行 (央行，BOJ) 總裁植田和男將赴經團聯演說。

本週操盤筆記：耶誕行情、美Q3 GDP、植田和男演說 (圖:Reuters/TPG)

本週操盤筆記 (1222-1227)

1. 耶誕行情

「耶誕行情」(Santa Claus rally) 通常指年底最後五個交易日、以及新一年頭兩個交易日。華爾街交易員每年都希望看到耶誕慶祝行情，但隨時間拉長，耶誕老人的威力似乎正在減弱。

過去 100 年來，12 月一直是該指數全年表現最好的月份之一，平均上漲約 1.28%。然而若縮短為過去 25 年來，12 月的平均漲幅僅為 0.5%，而在過去五年，標普 500 指數的平均跌幅為 0.2%。這使得 12 月成為僅次於 9 月的全年第二差的月份，平均跌幅為 1.46%。

2. 美國 GDP 等經濟數據

美國走過為期 43 天的政府關門之後，本週將有延宕發布的數據公布，包括第 3 季國內生產毛額 (GDP)、10 月耐久財和工業生產、12 月消費者信心報告，投資人將掌握更多和美國經濟有關的消息。

美國上週公布期待已久的就業數據，顯示 11 月的就業成長超乎預期，但失業率上升到 4.6%，是 四年多來最高。

投資人迫切希望看到，隨著日曆翻到 2026 年，這些數據是否為聯準會（ Fed） 進一步降息提供理由。Fed 本月連續第三次降息，但表示短期內借貸成本不太可能進一步下降。

3. 植田和男演說

日本銀行 (央行) 本週將公布 10 月會議紀錄。

日銀在新首相高市早苗上任後不久，一直按兵不動，直到上週五決策會議，決議升息 1 碼 (25 個基點) 至 0.75%，為 30 年來最高。

日本本週也將公布 12 月的東京 CPI。