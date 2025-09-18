鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-18 17:52

今年第三季即將進入尾聲，加權指數近期屢創新高，統計規模前五大台股 ETF 績效與投資人數變化，市值型老大哥元大台灣 50(0050-TW) 因經理費率下降持續吸引投資人關注，而追蹤同指數的富邦台 50(006208-TW) 人氣相對受到擠壓。整體而言，市值型 ETF 成長性優於高股息 ETF，持續吸引投資人轉進布局，而 0050 投資人數成長速度更是一枝獨秀。

五大台股ETF比一比！市值型完勝高息型 0050績效、投資人數雙冠。（鉅亨網資料照）

觀察規模前五大台股 ETF 今年以來及 4/9 反彈以來的報酬率，0050 明顯優於高股息 ETF，分別為 17.6%、55.3%，而 006208 以 16.2%、54.4% 的績效位居第二，呈現市值型 ETF 選股絕不錯過股市多頭行情的投資優勢。

法人分析，ETF 報酬率與成分股市值是否成長呈正相關，如台積電反映每股獲利能力 (EPS) 提升，過去十年市值從 3.2 兆元成長至 33 兆元，股價翻漲數倍，因此，0050 的長期成長潛力，絕對會高於高股息 ETF。

再加上 0050 今年以來調降費用率、分割價格，大幅吸引資金流入推升規模，經理費率持續下降亦有利報酬表現，未來 0050 規模突破 7500 億元後，經理費率低於 0.1%，持續為台股 ETF 最低，有利長期投資。

以往市場投資人都會把 0050 與同樣追蹤台灣 50 指數的 006208 做比較，隨著 0050 規模快速成長，兩檔差距已經擴大至 4700 億元左右，006208 因經理費率較高，今年以來、4/9 反彈以來表現皆遜於 0050；006208 投資人數近半年減少 5.9 萬人，0050 則成長超過 48 萬人。

至於高股息 ETF 表現，0056、00878 今年以來皆為正報酬，僅 00919 尚未翻正。法人指出報酬率差異來自選股邏輯，0056 是唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股，已隱含成長因子在內，目前 AI + 半導體概念股權重過半，故隨著資金回流權值股、AI 概念股，表現受惠亮眼。