指數「恐高」症？法人：ETF有三藥效可治！美股50大近5年報酬貢獻率近8成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 20:04

美股持續強勢上漲，屢創歷史新高，讓不少投資人擔憂是否已在高點。對此，貝萊德投信指出，美股多頭行情仍具備三大關鍵優勢，可望為牛市續航增添動能，前景依然看好。值得關注的是，根據統計，標普 500 指數中市值前 50 大企業在過去五年貢獻了整體大盤近八成的漲幅，這凸顯出龍頭股才是推升市場的關鍵力量，更是長線投資的核心標的。

患指數「恐高」症？法人：ETF有3大藥效可治！美股50大近5年報酬貢獻率近8成。（圖: shutterstock)）

標普 500 指數自 2024 年 2 月首次突破 5,000 點大關後，一路強勁上攻，自 2024 年 2 月至 2025 年 8 月，指數累計創新高已超過 65 次，反映了市場的熱絡氣氛與強勁資金動能。

貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50 ETF（009813-TW）經理人楊貽甯直言，即便行情來到高點，美股多頭動能依然強勁，主要基於三大優勢：

首先，企業獲利表現全球領先。美股基本面強韌，美國企業平均股東權益報酬率（ROE）高達 18%，預估明年將上看 19%，遠優於歐洲與日本企業的 10% 至 13%*。這顯示美企在獲利能力與效率上都遙遙領先，吸引全球資金持續加碼。

其次，資金環境轉向寬鬆。9 月 18 日聯準會宣布將基準利率調降一碼至 4%-4.25%，這是去年 12 月以來的首次降息。利率點陣圖顯示，多數官員預計年底前可能還會再次降息。隨著利率下行成為大勢，資金成本降低，風險資產的吸引力同步提升。其中，基本面穩健、具備競爭優勢的美股龍頭股，預計將成為資金的首選標的，持續推動美股上行。

第三，美股長期展現「熊短牛長」特性。歷史數據顯示，美股牛市平均可維持 67 個月 *，遠長於熊市週期。本輪行情自 2023 年反彈以來，已多次刷新歷史新高，顯示多頭走勢尚未結束。在企業獲利與資金面的雙重支撐下，牛市格局有望延續。