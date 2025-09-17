鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 20:58

‌



台股近日屢創新高，不少個股股價同步登頂，16 日也是近 20 檔股票型 ETF 除息的大日子，在行情強彈帶動下，據統計，目前約半數 ETF 順利填息，一半尚未完全填息。保德信投信指出，已填息的 ETF 表現相對出色，而尚未填息的 ETF 則是給予投資人逢低買進、持續參與除息行情的機會，由於 16 日除息的 ETF 多為市值型與高股息型，只要選股條件能囊括各產業優質股票，在類股輪動之下，依然有機會展現填息行情。

台股多頭助攻！10檔ETF順利填息 法人看後市偏多、高檔震盪。(鉅亨網資料照)

法人指出，密集於 16 日除息的 ETF 都屬於被動型 ETF，以追蹤指數、篩選成分股方式，在 AI 推動、台股後市展望仍佳的前提下，相關 ETF 依然有表現空間，此時若挑選正在填息、且成分股為具有競爭力之產業龍頭，反而有望參與填息行情。

‌



保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 經理人張芷菱表示，AI 需求暢旺帶動科技股獲利上修，台股獲利築底改善，且各國對等關稅陸續確定後，全球景氣指標趨勢已翻多，近期市場流動性緊縮不如想像中嚴重，讓台股再度成為全球主要受惠於 AI 成長的重點市場。

張芷菱指出，雖然台股今 (17) 日出現回檔，但並未跌破 5 日、10 日均線，技術面維持強勢，目前全球市場等待聯準會 18 日是否宣布降息，從利率點陣圖來看降息機率幾乎成定局，有利市場資金行情及風險資產偏好提升。另外，本週尚有 Meta 開發者大會、輝達與 OpenAI 等企業領袖將隨川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行放鬆房市管制等利多題材，有望延續台股多頭行情。

張芷菱也提醒，隨著台股本益比自 4 月低點 13 倍，已回升至高於歷史平均之 18 至 19 倍，顯示市場對於年底降息等利多已多有反應，建議後續持續觀察 AI 資本支出擴張、年底電子業庫存回補等基本面利多是否進一步發酵，幫助帶動獲利上修，進而重新打開評價面成長空間，預期台股將維持高檔震盪、偏多格局。