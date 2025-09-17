台股多頭助攻！10檔ETF順利填息 法人看後市偏多、高檔震盪
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股近日屢創新高，不少個股股價同步登頂，16 日也是近 20 檔股票型 ETF 除息的大日子，在行情強彈帶動下，據統計，目前約半數 ETF 順利填息，一半尚未完全填息。保德信投信指出，已填息的 ETF 表現相對出色，而尚未填息的 ETF 則是給予投資人逢低買進、持續參與除息行情的機會，由於 16 日除息的 ETF 多為市值型與高股息型，只要選股條件能囊括各產業優質股票，在類股輪動之下，依然有機會展現填息行情。
法人指出，密集於 16 日除息的 ETF 都屬於被動型 ETF，以追蹤指數、篩選成分股方式，在 AI 推動、台股後市展望仍佳的前提下，相關 ETF 依然有表現空間，此時若挑選正在填息、且成分股為具有競爭力之產業龍頭，反而有望參與填息行情。
保德信市值動能 50 ETF(009803-TW) 經理人張芷菱表示，AI 需求暢旺帶動科技股獲利上修，台股獲利築底改善，且各國對等關稅陸續確定後，全球景氣指標趨勢已翻多，近期市場流動性緊縮不如想像中嚴重，讓台股再度成為全球主要受惠於 AI 成長的重點市場。
張芷菱指出，雖然台股今 (17) 日出現回檔，但並未跌破 5 日、10 日均線，技術面維持強勢，目前全球市場等待聯準會 18 日是否宣布降息，從利率點陣圖來看降息機率幾乎成定局，有利市場資金行情及風險資產偏好提升。另外，本週尚有 Meta 開發者大會、輝達與 OpenAI 等企業領袖將隨川普出訪英國、航太暨國防工業展、央行放鬆房市管制等利多題材，有望延續台股多頭行情。
張芷菱也提醒，隨著台股本益比自 4 月低點 13 倍，已回升至高於歷史平均之 18 至 19 倍，顯示市場對於年底降息等利多已多有反應，建議後續持續觀察 AI 資本支出擴張、年底電子業庫存回補等基本面利多是否進一步發酵，幫助帶動獲利上修，進而重新打開評價面成長空間，預期台股將維持高檔震盪、偏多格局。
