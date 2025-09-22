search icon



【Joe’s華爾街脈動】專題：您是理性投資者，還是賭徒心態？

Joe Lu


您的投資行為是基於經過計算的風險，還是僅僅在滿足一種衝動？

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】專題：您是理性投資者，還是賭徒心態？ (圖：業者提供)

摘要

  • 投機性交易會劫持大腦的多巴胺獎勵系統，使其在神經化學層面上，與賭博或毒品一樣令人上癮。
  • 市場不可預測的回報以及「差點就贏」的效應，創造了一種強大的衝動，促使人為了追求是快感而加劇風險。
  • 當多巴胺主導時，投資者的投資組合就成了賭博行為的反映，例如追逐虧損和放棄風險管理。
  • 唯一有效的解決方案，是以一個系統性的、基於規則的流程，來取代情緒化的反應，並以此主導所有的交易決策。
  • 這需要實施系統性的方法，例如嚴格的風險限制、自動化的停損，以及一個獎勵嚴守紀律的執行而非幸運結果的回饋循環。

在一個狂飆的牛市中，證券交易所給人的感覺可能不像是一個商業場所，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

