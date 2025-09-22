Joe Lu 2025-09-22 14:27

您的投資行為是基於經過計算的風險，還是僅僅在滿足一種衝動？

【Joe’s華爾街脈動】專題：您是理性投資者，還是賭徒心態？ (圖：業者提供)

摘要

投機性交易會劫持大腦的多巴胺獎勵系統，使其在神經化學層面上，與賭博或毒品一樣令人上癮。

市場不可預測的回報以及「差點就贏」的效應，創造了一種強大的衝動，促使人為了追求是快感而加劇風險。

當多巴胺主導時，投資者的投資組合就成了賭博行為的反映，例如追逐虧損和放棄風險管理。

唯一有效的解決方案，是以一個系統性的、基於規則的流程，來取代情緒化的反應，並以此主導所有的交易決策。

這需要實施系統性的方法，例如嚴格的風險限制、自動化的停損，以及一個獎勵嚴守紀律的執行而非幸運結果的回饋循環。

在一個狂飆的牛市中，證券交易所給人的感覺可能不像是一個商業場所，(全文未完)