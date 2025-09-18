鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-18 17:10

日本政壇更迭之際，日本央行 (BOJ) 前官員下田知行 (Tomoyuki Shimoda) 最新表示，即便力主貨幣寬鬆的高市早苗成為新首相，BOJ 下月仍可能升息，這項決定將主要取決於經濟基本面，尤其是股市表現和即將公佈的商業景氣調查結果。

日央行前官員：即便高市早苗勝選 日本央行仍可能在10月升息（圖：Shutterstock）

在日相石破茂辭職後，自民黨即將舉行總裁選舉，高市早苗被視為熱門人選，她以主張財政擴張並反對升息而聞名，主要競爭對手是小泉進次郎。

受上述預期影響，一些市場參與者已開始買入日元和日本國債，押注 BOJ 將暫緩緊縮，但下田言論顯示，BOJ 下一次升息時機可能並不會因政壇潛在變動而推遲。

下田認為，如果股市保持堅挺，且關鍵的「短觀」商業景氣調查沒有大幅惡化，BOJ 可能會在 10 月 29-30 日會議上升息。

他還指出，升息的環境正在形成，因企業獲利穩健、結構性勞動力短缺推動的工資上漲以及食品成本持續上升，這些因素將通膨維持在高位，而日本通膨持續高於 2% 目標水平，這使得經濟基本面可能比政治領導人的政策傾向更能主導央行的決策。

目前，市場普遍預估 BOJ 將在明 (19) 日結束的會議上維持 0.5% 的利率不變。

高市早苗雖公開反對 BOJ 升息，但下田知行懷疑她是否有能力推行可能導致日元走弱的政策，因弱勢日元雖利於出口，但會推高進口成本，加劇通膨，日元兌美元 (USDJPY) 匯率若貶破 150，可能引發美國的抱怨。

對於 BOJ 下一步的行動時點，市場存在分歧。多數經濟學家預期將在年底前再次升息 1 碼，但具體時間是在下月還是明年 1 月則意見分歧。