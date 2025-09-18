電價揭曉前夕 何晉滄打包票：供電穩定 台積電投資計畫不變 經部全力相挺
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部次長何晉滄今（18）日於部務會議後接受媒體聯訪，針對近期電力供應與台積電在台投資等議題做出說明。何晉滄表示，台電已採取多項應變措施，維持供電穩定，未來將持續努力維持日間備轉容量 10% 以上、夜間 6% 以上。此外，他強調台積電在台灣的投資計畫不變，經濟部將全力協助其在嘉義的建廠事宜。
針對昨日電力備轉容量一度降至 10% 左右的狀況，何次長表示，這是因為機組故障所致。他強調台電已透過啟動抽蓄水力發電、調度備用機組等方式應變。何次長進一步說明，林口電廠受損的機組預計下週可完成修復，將有助於提升備轉容量。雖然新達電廠機組的重啟仍需與高雄市政府協調，但他對未來供電狀況仍深具信心，承諾將維持日間備轉容量 10% 以上、夜間 6% 以上的目標。
針對媒體報導台積電可能因美國大規模投資，而影響其在嘉義先進封裝廠的第二座廠房投資計畫。何次長回應，台積電公司一向堅持在台投資計畫不變，詳細情形應以台積電的說明為準。何次長強調，經濟部會持續與台積電保持聯繫，若其在嘉義廠的投資計畫有任何需要協助之處，經濟部都會全力配合，協助加速相關行政作業。他重申，會持續關注後續發展，並與台積電進一步了解狀況。
對於明日將召開的電價審議會，何次長表示，委員會將充分考量社會、民生及產業等多方因素，並做出最妥適的決策。他強調，經濟部將持續關注會議進程，確保電價調整能兼顧各界權益。經濟部將持續監控電力供需狀況，並與相關單位密切合作，以確保電力穩定供應。同時也將持續與產業溝通，協助解決投資設廠等相關問題，維持台灣的經濟發展動能。
