鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 15:58

‌



經濟部次長何晉滄今（18）日於部務會議後接受媒體聯訪，針對近期電力供應與台積電在台投資等議題做出說明。何晉滄表示，台電已採取多項應變措施，維持供電穩定，未來將持續努力維持日間備轉容量 10% 以上、夜間 6% 以上。此外，他強調台積電在台灣的投資計畫不變，經濟部將全力協助其在嘉義的建廠事宜。

電價揭曉前夕 何晉滄打包票：供電穩定 台積電投資計畫不變 經部全力相挺。（鉅亨網資料照）

針對昨日電力備轉容量一度降至 10% 左右的狀況，何次長表示，這是因為機組故障所致。他強調台電已透過啟動抽蓄水力發電、調度備用機組等方式應變。何次長進一步說明，林口電廠受損的機組預計下週可完成修復，將有助於提升備轉容量。雖然新達電廠機組的重啟仍需與高雄市政府協調，但他對未來供電狀況仍深具信心，承諾將維持日間備轉容量 10% 以上、夜間 6% 以上的目標。

‌



針對媒體報導台積電可能因美國大規模投資，而影響其在嘉義先進封裝廠的第二座廠房投資計畫。何次長回應，台積電公司一向堅持在台投資計畫不變，詳細情形應以台積電的說明為準。何次長強調，經濟部會持續與台積電保持聯繫，若其在嘉義廠的投資計畫有任何需要協助之處，經濟部都會全力配合，協助加速相關行政作業。他重申，會持續關注後續發展，並與台積電進一步了解狀況。