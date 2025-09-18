鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至-0.56元，預估目標價為29.9元

search icon



Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至-0.56元，預估目標價為29.9元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台化(1326-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.56元，其中最高估值0.99元，最低估值-1.39元，預估目標價為29.9元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值0.99(0.99)1.522.26
最低值-1.39(-1.39)-0.290.75
平均值-0.28(-0.27)0.781.27
中位數-0.56(-0.2)0.790.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值348,512,090359,693,880346,272,000
最低值296,131,000277,617,000306,147,830
平均值314,149,200315,460,810325,567,780
中位數304,491,500304,445,470324,283,520

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.061.461.266.56
營業收入
(單位：新台幣千元)		348,607,574332,619,533379,896,563365,812,098

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

