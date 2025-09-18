鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至-0.56元，預估目標價為29.9元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台化(1326-TW)做出2025年EPS預估：中位數由-0.2元下修至-0.56元，其中最高估值0.99元，最低估值-1.39元，預估目標價為29.9元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|0.99(0.99)
|1.52
|2.26
|最低值
|-1.39(-1.39)
|-0.29
|0.75
|平均值
|-0.28(-0.27)
|0.78
|1.27
|中位數
|-0.56(-0.2)
|0.79
|0.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|348,512,090
|359,693,880
|346,272,000
|最低值
|296,131,000
|277,617,000
|306,147,830
|平均值
|314,149,200
|315,460,810
|325,567,780
|中位數
|304,491,500
|304,445,470
|324,283,520
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.06
|1.46
|1.26
|6.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
