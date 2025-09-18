違規船舶可沒收！政院拍板「海纜7法」守護通訊電力與國安命脈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 17:36

行政院今（18）日院會通過「海纜七法」修正草案，全面強化海底電纜與管線的法律保護，涵蓋通訊、電力、天然氣、自來水等民生命脈，並納入船舶與港區管理機制，以因應日益頻繁的海纜破壞事件，本次新增犯罪工具與船舶可依法沒入，強化執法依據，以提升國家安全。

違規船舶可沒收！政院拍板「海纜7法」守護通訊電力與國安 納管民生與國安命脈。（鉅亨網資料照）

行政院長卓榮泰指出，今年以來多起具中資背景的權宜輪違規破壞我國海底通訊電纜，已嚴重影響國土安全與民生服務。最具代表性的事件為今年 2 月「宏泰 58」貨輪涉嫌拖斷台澎三號海纜，導致通訊中斷，船長最終依《電信管理法》判刑三年，引發社會對現行法制不足的關注。

海纜 7 法修正草案涵蓋《電信管理法》、《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》、《氣象法》、《商港法》與《船舶法》，不僅擴大保護範圍，也新增「過失犯」處罰條文，並明定犯罪工具與船舶可依法沒入，強化執法依據。

根據行政院國土安全辦公室報告，台灣目前有 14 條國際海纜與 10 條國內海纜，承載超過 9 成的對外通訊流量。近三年平均每年發生 7 至 8 起斷纜事件，其中不乏疑似蓄意破壞，甚至被視為中國「灰色地帶行動」的一環。2023 年馬祖曾因海纜斷裂陷入 50 小時「通訊孤島」狀態，凸顯海纜保護的急迫性。

本次修法重點如下：

電信管理法第 72 條：明定犯罪工具、船舶或設備可沒收，並處 1 年以上 7 年以下徒刑，得併科千萬元罰金。 電業法、自來水法、天然氣事業法：將海底電力、送水、輸氣管線納入保護，過失犯也可處 6 月以下徒刑或罰金。 氣象法：納入海底地震觀測纜線，保障氣象設施正常運作。 商港法與船舶法：強化港區秩序與船舶識別，要求船隻開啟 AIS 自動識別系統，違規者可強制拖入港並裁罰，滯留或偽冒船舶可依法沒入。

海洋委員會主委管碧玲表示，違法船舶多以低成本殘破船隻犯案，海巡執法成本高且風險大，修法後可從源頭嚇阻，並透過 AIS 系統提升海上監控精準度。

此外，行政院已將修法重點編成英文簡報，向國際夥伴說明台灣立場，盼凝聚共識，強化跨國合作。卓榮泰也指示交通部、經濟部與數位發展部積極與立法院各黨團協調，盼儘速完成修法程序。