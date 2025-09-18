明電價審議林口機組卻「罷工」？台電：多元調度穩供 夜間備轉率回至6%以上

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 09:27

近期因林口電廠兩部機組故障停機，加上興達電廠一部機組配合火災安檢暫停運轉，台電供電系統面臨挑戰，影響總供電容量達 290 萬瓩。不過，台電今（18）日表示，昨（17）日夜間尖峰時段備轉容量率仍維持在 4% 以上，並於晚間 8 時過後回升至 6% 以上，整體供電穩定，未對民生及產業造成影響。

林口機組故障影響供電？台電：已多元調度穩定電力 昨晚備轉率回至6%以上。（鉅亨網資料照）

台電指出，昨晚尖峰時段的備轉容量率雖一度下探，但屬瞬間值，且已迅速回穩。面對機組突發狀況，台電啟動多元調度機制，除靈活調度其他機組外，也充分運用輔助服務、儲能系統及需量反應等資源，確保供電穩定。

此外，台電也合理調度水力資源加入支援。考量近期台灣外海已有兩個颱風形成，預期可能帶來豐沛雨量，有助提升水力發電排程彈性。台電表示，水力發電具快速啟停特性，是穩定電網的重要支援力量，在颱風可能帶來降雨的前提下，更能發揮其調度效益。