政院拍板明年生育給付+補助加碼到10萬 10/10起公務員每年3天身心調適假

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 12:54

為鼓勵生育、減輕家庭育兒負擔，行政院今（18）日拍板通過《擴大生育補助方案》，自明（115）年 1 月 1 日起，女性國人及與本國人結婚之外籍配偶，每胎可領取最高 10 萬元的生育給付與補助。行政院同時宣布，自 114 年 10 月 10 日起，公務人員將新增「身心調適假」，每年可請 3 日，無須檢附證明，展現政府打造友善職場的決心。

根據勞動部報告，未來凡參加社會保險的女性被保險人，除可請領原有的生育給付外，政府將編列預算加發生育補助，使每胎合計可領 10 萬元。若為雙胞胎以上，補助金額將依比例增加。此項補助無須另行申請，由各保險主管機關主動發放，簡化行政流程。

‌



對於未參加社會保險的女性國人或外籍配偶，政府亦將提供每胎 10 萬元的生育補助，相關作業將由人事行政總處、國防部等機關訂定辦法辦理。勞動部估算，若以 113 年生育率推估，政策上路後每年將有約 12.7 萬人次受惠，實質減輕家庭負擔，提升生育意願。

行政院指出，這項「生育給付 PLUS」政策，特別有助於原本領取生育給付較低的族群，讓補助更具公平性與支持性。政府期盼透過實質補助，協助年輕家庭安心生養，回應少子化挑戰。

除育兒支持外，行政院也同步推動職場心理健康政策。考試院今（18）日通過修正《公務人員請假規則》，新增「身心調適假」，將於 114 年 10 月 10 日「世界心理健康日」正式上路。未來公務人員每年可請 3 日身心調適假，得以時計方式使用，併入事假計算，且無須檢附證明，機關不得拒絕或作不利處分。