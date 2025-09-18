鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 18:26

行政院今（18）日院會通過《貨物稅條例》第 12 條之 3 及《使用牌照稅法》第 5 條修正草案，拍板延長電動車輛免徵貨物稅與使用牌照稅的優惠措施 5 年，至 2030 年 12 月 31 日止。根據修法內容，完稅價格在新台幣 140 萬元以內的純電動車輛可全額免徵貨物稅，超過部分則減半課徵，使用牌照稅則由地方政府授權免徵。此舉減輕民眾購車負擔，也有助加速綠能交通轉型。

政院拍板延長140萬元內電動車免徵貨物稅、牌照稅至2030年。（鉅亨網資料照）

財政部指出，自 2011 年起，政府陸續提供電動車輛租稅優惠，截至今年 7 月底，已有約 89 萬輛電動汽機車享有貨物稅減免，累計減免稅額達新台幣 258 億元；另有約 11 萬輛免徵使用牌照稅，減免稅額約 90 億元。透過降低購車成本，提升民眾購買與使用意願，不僅促進電動車普及，也減少碳排放，對產業、社會與環境均具正面效益。

然而，經濟部評估，目前國內電動車使用率仍偏低，距離 2030 年「運具電動化階段性目標」尚有差距。為持續誘導消費者選擇低污染車輛，並扶植國內電動車產業發展，行政院決定延長相關稅負優惠，讓民眾有更充裕的時間改變用車習慣，產業也能有更寬裕的發展空間。

此次修法也考量到民生層面，對於有意汰換燃油車、轉向電動車的家庭與通勤族而言，稅負減免可望降低購車門檻，平均每輛車可省下數萬元稅金。財政部預估，延長免稅政策後，每年可創造電動車產業約 1,000 億元產值，並增加逾 1.6 萬個就業機會，對經濟與環境均具正面效益。

從減碳角度來看，2022 至 2024 年間，電動車輛已累計減少約 102 萬公噸二氧化碳排放。延長免稅政策不僅有助於環境永續，也讓民眾在轉換交通工具時更具誘因。