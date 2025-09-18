美市場風險升級！禾賽科技在港雙重上市 專家：預料之中 中概股「自救」最新樣本

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-18 14:40

禾賽科技在港雙重上市

禾賽在 2023 年 2 月於那斯達克上市，成為中國雷射雷達第一股，但隨著地緣政治風險的加劇，禾賽科技選擇回港雙重上市，以避免潛在的市場風險，並增強全球融資能力，確保股票交易的穩定性和安全性。

‌



雙重上市意味著禾賽科技在那斯達克和香港交易所均為第一上市地，兩個市場的股票無法跨市場流通，股價表現相對獨立，但公司在其中一個市場退市不會影響另一個市場的上市地位。

此次港股上市，禾賽科技透過全球發售 5123.62 萬股普通股，募集資金約 41.6 億港元，成為全球雷射雷達產業規模最大的 IPO，也是近四年中概股回港最大規模融資計畫，上市首日市值達 358.51 億港元，顯現市場對其未來發展的信心。

禾賽科技成立於 2014 年，專注於雷射雷達的研發與製造，產品廣泛應用於高階輔助駕駛系統 (ADAS)、自動駕駛汽車及各類智慧機器人。該公司在車載雷射雷達、全球 ADAS 及全球 L4 自動駕駛雷射雷達市佔率均居第一，成為業界領導者。

2024 年，禾賽實現營收 20.8 億元 (人民幣，下同)，全年正向經營現金流 6300 萬元及淨現金流 13 億元，成為全球首家且唯一實現全年獲利的上市雷射雷達企業，毛利率遠高於同行。

然而，禾賽科技的成功背後也面臨許多挑戰。自 2024 年 1 月被美國國防部列入「中國軍事企業清單」後，公司陷入訴訟拉鋸戰，儘管多次聲明產品僅供民用和商用，但美國市場對中概股的信任危機持續發酵。

今年 3 月，禾賽遭做空機構藍鯨資本的做空，質疑其獲利真實性、毛利率及合作客戶的真實性。

面對地緣政治風險與下市風險，禾賽選擇雙重上市，以增強資本平台的韌性。禾賽科技 2024 年 ADAS 營收佔 62%，毛利率維持 40% 以上，符合港股投資人偏好。雙重上市為該公司全球化擴張、技術攻堅和新場景佈局提供了支撐力道。

此外，禾賽正積極拓展機器人雷射雷達市場，視其為第二成長曲線。機器人雷射雷達市場潛力巨大，2029 年全球使用雷射雷達機器人數量料將達到 500 萬台，市場規模可觀。

禾賽科技在機器人領域出貨量成長顯著，2024 年出貨量達 4.5 萬台，2025 年上半年出貨量已超過 20 萬台，成為全球機器人領域 3D 雷射雷達出貨量第一的企業。