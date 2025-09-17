川普簽行政命令 第四度延長TikTok禁令執行寬限期
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國 TikTok 禁令原定 9 月 17 日生效，美國總統川普周二（16 日）簽署行政命令，第四次延長 TikTok 禁令執行寬限期，本次延後 3 個月，至 12 月 16 日。
當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。李成鋼在記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題展開坦誠、深入、建設性溝通。
李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。
中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。
「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」李成鋼說。
李成鋼稱，通過對 TikTok 問題的討論，雙方進一步認識到穩定健康的中美經貿關係的重要性。雙方團隊將繼續保持密切溝通，磋商相關成果文件細節，並各自履行國內批准程序。
