鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-17 11:06

‌



美國 TikTok 禁令原定 9 月 17 日生效，美國總統川普周二（16 日）簽署行政命令，第四次延長 TikTok 禁令執行寬限期，本次延後 3 個月，至 12 月 16 日。

川普簽行政命令，第四度延長TikTok禁令執行寬限期。（圖：Shutterstock）

當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。李成鋼在記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題展開坦誠、深入、建設性溝通。

‌



李成鋼表示，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。

「中方之所以同意與美方達成相關共識，是因為我們經過評估判斷，這種共識符合雙方的利益。」李成鋼說。